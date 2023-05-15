日外相：歐洲與印太安全密不可分

日本外務大臣林芳正十三日對俄羅斯與中國大陸在亞洲的軍事合作表達擔憂。他表示，在俄烏戰爭爆發後，歐洲與印太地區的安全局勢已不可分割。

林芳正出席在瑞典斯德哥爾摩舉行的歐洲和印太外長會議時說，俄國動搖國際秩序的基礎，國際社會必須做出一致回應，否則其他區域將浮現類似的挑戰，「支撐我們和平與繁榮的現有秩序，可能會在根本上遭推翻」。

林芳正指責北京持續並強化其單邊企圖，欲以武力改變東海和南海現狀，並增加在台灣周邊的軍事活動。他警告，陸俄正加強軍事合作，包括轟炸機聯合巡航、在日本附近舉行海上聯合軍習等。北韓正透過前所未有的頻率及方式發射彈道飛彈，升級挑釁。

另外，林芳正強調，自俄國入侵烏克蘭以來，歐洲的安全局勢與太平洋地區的安全局勢密不可分。世界已變得更加不穩定，在東歐發生之事不僅是東歐的問題，還直接影響太平洋地區的局勢，「這就是為何我們在東亞和北約（ＮＡＴＯ）間的合作，變得愈來愈重要」。

日本並非北約成員國，但林芳正提到，北約在亞太的盟友，正以非常穩定的方式合作。

「日經亞洲」此前引述匿名消息人士透露，北約明年將在日本設辦公室。北約已在烏克蘭及奧地利維也納設辦公室，若進一步插旗日本，將能夠與太平洋地區的夥伴，諸如南韓、澳洲和紐西蘭更緊密合作，以因應陸俄帶來的地緣政治挑戰。

北約發言人拒絕證實相關報導，並指稱不會談論審議中的事項細節。北京則指稱必須高度警戒北約「東擴」。