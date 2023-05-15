泰大選 在野稱可望組聯合政府

泰國十四日舉行眾議院大選，在野的「前進黨」領袖皮塔在投票截止後舉行的簡報會中宣稱，根據我們目前看到的票數，為泰黨和本黨與其他在野黨，「可以組成聯合政府」。根據泰國「國民報」（Nation Thailand）出口民調，預計在野兩大黨「為泰黨」與前進黨將共贏得約三分之二的票數。

國民報出口民調顯示，國會最大在野黨、前總理塔信么女貝東塔領導的為泰黨以三成二的得票率位居第一，其次是皮塔領導的新興政黨「前進黨」，達二成九，第三是貿易部長朱林領導的「民主黨」，得票率約一成。現任總理帕拉育領導的「團結建國黨」落居第四，僅約百分之八。

但皮塔也說，尚未就此進行任何討論，而且「目前的幾個在野黨」是泰國人民的「正確答案」，「沒必要包括其他政黨」。香港「南華早報」引述前進黨國會議員藍希曼（Rangsiman Rome）報導，他說，儘管為時尚早，但「天啊，這（開票結果）比預期的好更多」。

泰國十四日舉行眾議院大選，圖為泰國前進黨總理候選人皮塔。（美聯社）

根據泰國選委會，全國逾五千兩百廿八萬民眾符合這次選舉投票資格，預估投票率來到八成。泰國在這次的大選修改選制，恢復一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，開票結果將確立泰國眾議院四百席區域候選人席次及一百席政黨名單的席次。

泰國智庫「泰國國立發展管理學院」（ＮＩＤＡ）在投票結束後發表選前最新民調，估計前進黨將在最大選區曼谷卅三席中拿下卅二席，剩下一席由為泰黨拿下；為泰黨預計拿下最多席次，自一百六十四至一百七十二席不等，其次是前進黨八十至八十八席，接著依序是「泰自豪黨」七十二至八十席、「公民力量黨」五十三至六十一席、團結建國黨四十五至五十三席。

泰國國會智庫「泰王拉瑪七世研究院」則預測為泰黨拿下一百四十至一百四十一席、前進黨一百卅六至一百卅七席、團結建國黨六十至六十一席。

泰國總理人選將在未來數周內決定，由五百名眾議員及兩百五十名參議員投票選出。由於參議員全數由軍政府直接指定，反對黨代表若想獲得過半票數三百七十六票、當選總理，將十分不易。

為泰黨在二○一九年泰國眾議院大選拿下最多席次，卻在第二輪選舉中敗給軍政府支持、領導政黨聯盟公民力量黨的帕拉育，痛失執政機會。新聞網站外交家指出，去年底帕拉育與副手普拉威決裂，兩人這次分別代表團結建國黨及公民力量黨參選，將分散參議院的選票；反對黨若能集結勢力，或能享漁翁之利。

前進黨總理候選人皮塔曾表示將不考慮支持公民力量黨及團結建國黨，皮塔可能會與為泰黨合組聯合政府。也有專家認為為泰黨也可能與普拉威帶領的公民力量黨合作。