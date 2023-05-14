教宗會晤澤倫斯基 和談方案被拒絕

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澤倫斯基與教宗方濟各進行40分鐘會談後，梵蒂岡宣布，談話內容是圍繞戰爭中的烏克蘭人道與政治局勢。雙方一致認為人道主義努力十分必要。教宗也表明，對沖突中無辜的受害者必須采取人道主義姿態。美聯社
澤倫斯基與教宗方濟各進行40分鐘會談後，梵蒂岡宣布，談話內容是圍繞戰爭中的烏克蘭人道與政治局勢。雙方一致認為人道主義努力十分必要。教宗也表明，對沖突中無辜的受害者必須采取人道主義姿態。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基周六（5月13日）訪問羅馬，基輔與梵蒂岡之間對俄烏戰爭如何實現和平，有著分歧。意見一致的方面僅在於人道主義努力，如交換戰俘，或者讓被擄烏克蘭兒童從俄羅斯返回。

澤倫斯基與教宗方濟各進行40分鐘會談後，梵蒂岡宣布，談話內容是圍繞戰爭中的烏克蘭人道與政治局勢。雙方一致認為人道主義努力十分必要。教宗也表明，對沖突中無辜的受害者必須采取人道主義姿態。

澤倫斯基之後與梵蒂岡外長蓋拉格（Paul Gallagher）會談，梵蒂岡之後表示，雙方進行了誠摯的談話，主要談及戰爭以及人道主義行動的緊急性，和努力爭取和平的必要性。

澤倫斯基之後在多個表態中表明，在他看來，教宗多次提及的梵蒂岡的調停角色，並不是有意義的。周六晚間他向意大利電視台表示：「與聖座會晤對我來說是一個榮幸。但他知道我的立場。戰爭發生在烏克蘭，和平計劃也必須是烏克蘭的。對於爭取梵蒂岡支持我們的和平方案，我們深感興趣」。

澤倫斯基還表示：「我十分尊重聖座，但我們不需要調停者。我們需要的是公正的和平。我們邀請教宗以及其他領袖，為一個真正的和平而努力。但在此之前，我們需要解決所有其它的事情」。對於可能通過談判實現和平，澤倫斯基表示：「不能與普京談判，這個世界上沒有任何國家能做到這一點」。

在致烏克蘭民眾的一則視頻中，澤倫斯基之後表示：「我相信，聖座的意願以及他的正直將有助於我們的和平方案得以實現，也就是一個公正、真誠的和平」。在推特上，這位烏克蘭總統則批評了梵蒂岡迄今為止對戰爭各方的中立態度。他說，在與方濟各會面時，他請求教宗譴責俄羅斯在烏克蘭的罪行。他說，因為不能將受害者與侵略者混為一談。

迄今為止，教宗一直避免稱俄羅斯總統普京為戰爭中有罪責的一方，在一些講話中既提及烏克蘭的受害者，也提到因戰爭受苦的俄羅斯的民眾。

（天主教通訊社）

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烏克蘭 澤倫斯基 梵蒂岡 教宗 羅馬

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