快訊

罕見鬆口 俄羅斯承認2名軍事指揮官命喪巴赫姆特

中職／龍隊郭天信「不該跟這些人一般見識」 道歉文引網炸鍋

台積電成獲利提款機？五大金控首季狂砍 轉抱這兩檔股

稱德國是「真正的朋友」 澤倫斯基訪問史坦麥爾、蕭茲

德國之聲／ 德國之聲
澤倫斯基在周六於意大利會見該國總統馬塔雷拉，並前往梵蒂岡與教宗會談之後，澤倫斯基深夜在官方推特帳戶表示已經抵達德國柏林。德國總統史坦麥爾在總統府貝爾維尤宮接見了澤倫斯基。美聯社
澤倫斯基在周六於意大利會見該國總統馬塔雷拉，並前往梵蒂岡與教宗會談之後，澤倫斯基深夜在官方推特帳戶表示已經抵達德國柏林。德國總統史坦麥爾在總統府貝爾維尤宮接見了澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基這周末行程緊湊，在周六（5月13日）於意大利會見該國總統馬塔雷拉，並前往梵蒂岡與教宗會談之後，澤倫斯基深夜在官方推特帳戶表示已經抵達德國柏林，同時列出了在柏林將談及的關鍵詞：「武器、強大的一攬子計劃、防空、重建、歐盟、北約、安全」。

出於安全原因，澤倫斯基的確切行程沒有對外公開。據《法蘭克福匯報》報導，澤倫斯基也沒有入住柏林的酒店，而是在一個特殊的地點，報導推測稱他可能在德國國防部住了一晚。

澤倫斯基：德國是「真正的朋友」

14日上午，德國總統史坦麥爾在總統府貝爾維尤宮接見了澤倫斯基。這位烏克蘭總統在留言簿上用英語寫道：「在烏克蘭現代歷史上最困難的時刻，德國已經證明是我們真正的朋友和可靠的盟友，在捍衛自由和民主價值觀的鬥爭中堅決站在烏克蘭人民一邊。」他強調：「我們將共同贏得勝利，並將和平帶回歐洲。」

同時他也感謝史坦麥爾對烏克蘭的支持，他表示：「感謝你，聯邦總統先生，感謝你對烏克蘭的個人支持和熱情款待。」澤倫斯基還用德語補充說：「謝謝你，德國！」

會見蕭茲、獲頒查理曼獎

離開總統府後，他前往總理府與德國總理蕭茲會面，據《每日新聞》報導，蕭茲在總理府以軍禮接待澤倫斯基，雙方除了進行私人談話和另一次小範圍的會面之外，還會舉行新聞發布會。

今天下午，澤倫斯基將獲頒查理曼獎，以表彰他對歐洲和歐洲一體化的貢獻。由於安全考量，官方仍未確認他是否會從柏林前往位於德國西部的亞琛領獎，或以線上方式參與。據傳歐盟委員會主席馮德萊恩和波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）也將參加查理曼獎頒獎活動。

此次德國行是他自2022年2月俄羅斯開始入侵烏克蘭以來首次訪問德國，上一次澤倫斯基訪德是在俄烏戰爭爆發前一年參加了慕尼黑安全會議的活動。就在他抵達之前，德國政府宣布了價值27億歐元的大規模軍事援助烏克蘭的計劃，其中包含提供烏克蘭20輛黃鼠狼步兵戰車、30輛豹1主戰坦克，以及4套IRIS-T-SLM防空系統。新的軍援計劃將使德國在戰爭爆發至今對烏克蘭的武器援助近乎翻倍。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

澤倫斯基 烏克蘭 德國 蕭茲

延伸閱讀

分析：澤倫斯基訪羅馬 有形、無形收獲滿滿

對抗俄羅斯 澤倫斯基抵柏林尋盟友支持

澤倫斯基會晤教宗方濟各 討論烏克蘭人道需求

澤倫斯基抵達羅馬訪問 德國宣布27億軍援

相關新聞

一小時內連三震！芮氏規模5以上強震襲日 震源深度皆為10公里

日本放送協會（NHK）14日報導，當天下午約5點12分（比台灣快1小時），行政區劃隸屬東京都的活火山島「神津島」發生芮氏...

巴丹島距台灣百餘公里 台海緊張島民憂中國入侵

菲律賓北部巴丹群島距台灣僅100多公里。台灣海峽緊張情勢升高下，當地原住民法定代表希達哥說，島民恐懼和憂心的是，可能某天...

教宗會晤澤倫斯基 和談方案被拒絕

烏克蘭總統澤倫斯基周六（5月13日）訪問羅馬，基輔與梵蒂岡之間對俄烏戰爭如何實現和平，有著分歧。意見一致的方面僅在於人道主義努力，如交換戰俘，或者讓被擄烏克蘭兒童從俄羅斯返回。

各國緊盯土耳其大選結果！厄多安若敗選 西方歡喜俄國憂

西方國家、北約（NATO）和俄羅斯都緊盯14日土耳其總統大選結果，土國總統厄多安最近民調落後在野「國家聯盟」共推的挑戰者...

稱德國是「真正的朋友」 澤倫斯基訪問史坦麥爾、蕭茲

烏克蘭總統澤倫斯基這周末行程緊湊，在周六（5月13日）於意大利會見該國總統馬塔雷拉，並前往梵蒂岡與教宗會談之後，澤倫斯基深夜在官方推特賬戶表示已經抵達德國柏林，同時列出了在柏林將談及的關鍵詞：「武器、強大的一攬子計劃、防空、重建、歐盟、北約、安全」。

土耳其投票日全面禁酒 保守區選民噤聲不談政治

土耳其今天舉行總統及國會選舉，投票期間禁止店家在公共場所出售酒精類飲料，杜絕亂事。伊斯坦堡保守區一些民眾擔心身分曝光引發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦