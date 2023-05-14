稱德國是「真正的朋友」 澤倫斯基訪問史坦麥爾、蕭茲

烏克蘭總統澤倫斯基這周末行程緊湊，在周六（5月13日）於意大利會見該國總統馬塔雷拉，並前往梵蒂岡與教宗會談之後，澤倫斯基深夜在官方推特帳戶表示已經抵達德國柏林，同時列出了在柏林將談及的關鍵詞：「武器、強大的一攬子計劃、防空、重建、歐盟、北約、安全」。

出於安全原因，澤倫斯基的確切行程沒有對外公開。據《法蘭克福匯報》報導，澤倫斯基也沒有入住柏林的酒店，而是在一個特殊的地點，報導推測稱他可能在德國國防部住了一晚。

澤倫斯基：德國是「真正的朋友」

14日上午，德國總統史坦麥爾在總統府貝爾維尤宮接見了澤倫斯基。這位烏克蘭總統在留言簿上用英語寫道：「在烏克蘭現代歷史上最困難的時刻，德國已經證明是我們真正的朋友和可靠的盟友，在捍衛自由和民主價值觀的鬥爭中堅決站在烏克蘭人民一邊。」他強調：「我們將共同贏得勝利，並將和平帶回歐洲。」

同時他也感謝史坦麥爾對烏克蘭的支持，他表示：「感謝你，聯邦總統先生，感謝你對烏克蘭的個人支持和熱情款待。」澤倫斯基還用德語補充說：「謝謝你，德國！」

會見蕭茲、獲頒查理曼獎

離開總統府後，他前往總理府與德國總理蕭茲會面，據《每日新聞》報導，蕭茲在總理府以軍禮接待澤倫斯基，雙方除了進行私人談話和另一次小範圍的會面之外，還會舉行新聞發布會。

今天下午，澤倫斯基將獲頒查理曼獎，以表彰他對歐洲和歐洲一體化的貢獻。由於安全考量，官方仍未確認他是否會從柏林前往位於德國西部的亞琛領獎，或以線上方式參與。據傳歐盟委員會主席馮德萊恩和波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）也將參加查理曼獎頒獎活動。

此次德國行是他自2022年2月俄羅斯開始入侵烏克蘭以來首次訪問德國，上一次澤倫斯基訪德是在俄烏戰爭爆發前一年參加了慕尼黑安全會議的活動。就在他抵達之前，德國政府宣布了價值27億歐元的大規模軍事援助烏克蘭的計劃，其中包含提供烏克蘭20輛黃鼠狼步兵戰車、30輛豹1主戰坦克，以及4套IRIS-T-SLM防空系統。新的軍援計劃將使德國在戰爭爆發至今對烏克蘭的武器援助近乎翻倍。

（綜合報導）

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