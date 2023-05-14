大陸、北韓威脅下 日韓如何進一步加強雙邊關係？

日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅5月7日舉行了兩個月之內的第二次峰會。在對朝鮮的挑釁性軍事活動和中國影響力的上升日益擔憂的情況下，兩位領導人試圖進一步加強日韓雙邊關係。

在峰會期間，尹錫悅說，深化日韓雙邊關係的努力不應受到尚未解決的歷史爭端的阻礙。作為五年多來第一位訪問首爾的日本領導人，岸田文雄則表示，自尹錫悅3月訪問東京以來，這兩個亞洲國家的關係一直在充滿活力地向前發展。

兩位領導人都承諾將促進合作與協調，並敦促雙方官員制定具體步驟，以改善彼此的安全和經濟合作。這次會晤距七國集團首腦會議在日本廣島舉行的時間不到兩周。岸田文雄已邀請尹錫悅參加這次首腦會議。兩位領導人預計將在七國集團會議期間與美國總統拜登舉行三邊會議。

一些分析人士說，岸田文雄的首爾之行反映出日本和南韓希望調和雙邊問題並維持和睦關係。尹錫悅3月份訪問東京，被廣泛認為是一個外交突破口。位於芝加哥的智庫EconVue的非常駐研究員休斯（Eleanor Hughes）說：「這方面，加上岸田文雄決定邀請尹錫悅出席廣島的G7峰會，為兩國通過深化安全和經濟關係取得政策成功打開了大門」。

對地區安全的共同擔憂

在周日的會晤中，岸田文雄和尹錫悅承認，由於對朝鮮反復進行導彈試驗和推進核武器的擔憂，日本和南韓聯手應對該地區不斷上升的安全威脅十分重要。雖然兩位領導人沒有直接提到中國，但一些專家認為北京在該地區不斷擴張的侵略性也是東京和首爾深化雙邊關係的一個重要因素

「日本明白，該地區更廣泛的挑戰是中國的崛起，以及這將如何對經濟、外交和安全產生破壞性的力量」。日本國際基督教大學政治和國際研究系教授納吉（Stephen Nagy）說，「東京當然希望與南韓合作，確保該地區保持穩定和繁榮」。

雖然日本一直在加大努力應對中國崛起帶來的挑戰，但南韓採取了更加強硬的言辭來描述中國在該地區的侵略性擴張的影響。在上個月接受路透社的采訪時，尹錫悅說，台灣周邊緊張局勢的加劇是由於試圖用武力改變現狀造成的，他對此企圖表示反對。

尹錫悅的言論遭到了北京的強烈抗議，中國外交部副部長孫衛東將南韓總統的言論定性為「錯誤的」和「完全不可接受的」。

納吉教授告訴德國之聲，尹錫悅政府在大多數溝通中都明確表示，他們認為中國目前的發展方向對該地區和南韓來說未必是積極的。「因此，首爾需要與日本和美國以及其他志同道合的國家合作，使南韓更好地應對與中國崛起相關的未來挑戰」。他解釋說。

雖然有人擔心，由於中國對南韓的經濟影響較大，南韓在中國問題上仍然相對弱勢，但一些專家認為，由於中國和朝鮮似乎不太可能很快改變其在該地區的作為，因此首爾和東京之間的關係將繼續深化。

南韓外國語大學的東亞事務專家阿特金森（Joel Atkinson）說：「中國和朝鮮的所作所為是推動南韓和日本走到一起的關鍵因素」。他還認為，由於北京和平壤頑固地堅持自己的路線，首爾和東京之間的關係將繼續升溫。

來自南韓國內政治的阻力

雖然專家們普遍認為兩位領導人的第二次峰會顯示將進一步加強日韓雙邊關係，但一些人對這一關係的長期前景表示懷疑，擔心尹錫悅缺乏公眾支持將對他上任以來取得的這一進展造成阻礙。

作為東亞事務專家，南韓外國語大學阿特金森說：「尹錫悅很容易被反對黨描繪成親日派，（而且）如果被貼上這個標簽，（這將是）南韓政治中的一個名譽死刑」。

據他說，這次訪問可能會給尹錫悅的批評者更多的口實，也可能讓他向南韓選民展示兩國正在以有利於南韓的方式發展。阿特金森告訴德國之聲：「從長遠來看，這次峰會是否會加強兩國關係，取決於南韓公眾的反應」。

另一方面，日本對推進與南韓的關係仍持謹慎態度。尹錫悅的前任文在寅執政的2018年，南韓法院判決兩家日本公司就二戰期間發生的強迫勞動對其部分前南韓雇員進行賠償，造成兩國之間的紛爭。

「（東京）希望尹錫悅政府獲得成功，但他們擔心他可能不會獲得連任」。日本國際基督教大學的納吉說，「因此，日本在如何深化與南韓的關係方面非常謹慎，他們試圖盡可能多地鞏固穩定因素」。

由於東京在1945年之前對朝鮮半島進行了35年的殖民佔領，日本和南韓的關係長期以來存在紛爭。日本軍國政府犯下的暴行，包括性奴役和強迫勞動，讓和解變得十分困難。雖然尹錫悅試圖在共同關注朝鮮和中國造成的安全挑戰的基礎上與日本建立更緊密的關係，但他因向東京做出讓步而面臨持續的批評。

南韓共同民主黨領導人李在明說：「南韓和日本關係正常化是必要的，我贊成這樣做，但不能以我們的國家利益、民族尊嚴、歷史和正義為代價」。他在2022年的總統選舉中以微弱劣勢輸給了尹錫悅。

美國是日韓兩國的「粘合劑」

雖然東京和首爾在推進雙邊關係方面面臨一些挑戰，但專家表示，美國在幫助兩國推進雙邊關係方面發揮著重要作用。阿特金森教授說：「白宮的做法是進行言語鼓勵，並以和美國總統的近距離關係所帶來的聲望激勵進展」。

阿特金森告訴德國之聲，美國能夠提供的最有價值的支持是軍事威懾，因為朝鮮和中國都不願意與美國開戰。他說：「南韓和日本的合作表明他們更願意在危機中相互支持，而美國通過同意承擔更多風險來對首爾予以獎勵」。

日本國際基督教大學的納吉教授補充說，除了美國，其他志同道合的民主國家也認為南韓和日本之間的關係需要超越歷史爭端，應該嘗試進行更多的合作。他說「美國是保持兩國對話的粘合劑，但其他許多國家的政府也正在努力鼓勵兩國合作」。

由於對維護印太地區基於規則的秩序有著相似的願景，納吉認為南韓和日本可以與其他志同道合的國家合作，塑造更廣泛的印太地區的政治經濟。這些努力可以通過四到五個國家之間的小型雙邊合作或像印太經濟框架這樣的多邊合作來實施

「與其說中國是該地區經濟的中心，我們可以看到更多的區域合作正在成為東南亞和南亞經濟的中心」。他告訴德國之聲，並補充說，當中國失去不對稱的經濟優勢時，南韓和日本等國家將更有能力平衡中國在印太地區的規模和軍事帶來的挑戰。

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