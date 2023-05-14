泰今大選 在野贏面大卻未必能掌權

泰國十四日舉行眾議院選舉，各陣營在法定競選活動截止的十三日晚間六時前進行最後衝刺。雖然對於過去九年軍政府統治心懷不滿的選民有機會用選票完成政黨輪替，但泰國擁有軍事政變的悠久傳統，讓外界擔憂在野陣營即使獲勝，也未必能掌權。

泰國民間對現任總理帕拉育很不滿，部分原因出在經濟低迷與政府處理新冠疫情不當，但軍方習慣性干政引發的厭倦、甚至是憤怒，才是一個主要的因素。但帕拉育選前造勢時仍敦促選民別讓承諾改革的反對派上台，「我們不希望會推翻這個國家的改革，你們知道這會造成什麼樣的傷害嗎？我們不能一下子突然改變一切，因為我們不知道會變成什麼模樣」。

帕拉育代表保皇派與軍方，身為億萬富豪、走民粹路線的前總理塔信就站在他們的對立面。塔信的小女兒貝東塔此次代表為泰黨參選，也是下任總理的熱門人選。貝東塔繼承父親的民望與政治風格，就算身懷六甲也積極競選，外界普遍看好為泰黨贏得最多席位。貝東塔在選前向記者表示，「我想請首投族選擇為泰黨，我們有二十年的歷史，我們取得過成功」。

四十二歲商人皮塔掛帥的前進黨是此次大選的新要角，不只激勵年輕選民，更帶來了鮮明的意識形態色彩，政見對保守的泰國堪稱激進得嚇人，甚至喊出改革向來被視為神聖不可侵犯的君主制，但聲勢就只落後於排第一的為泰黨。當民調問到心目中的總理人選時，皮塔甚至微幅超前了貝東塔。

泰國二○一七年由軍政府主導的修憲規定，軍政府任命的二百五十名參議員和五百名民選眾議員共同選出總理，各黨的總理候選人必須拿下過半數的三七六票才能當選。

直到大選結果出爐之前，為泰黨面前的道路仍然不明朗。

同時，儘管為泰黨跟前進黨等反對派聲勢大幅領先，但力推威脅到現狀的政策，也讓握有權力的保守建制派心生警惕。尤其，透過保皇派法院的判決跟軍方政變，保守建制派一再表明，他們有能力拖垮不喜歡的民選政府。