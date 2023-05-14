聽新聞
test
0:00 / 0:00

星副總理訪陸 學者：美中之間求存

聯合報／ 國際中心／綜合報導

新加坡副總理兼財政部長黃循財十三日起訪問中國大陸，將分別拜會中國國務院總理李強及副總理丁薛祥等高層。學者分析，新加坡維持與美中高層互動，希望在美中之間找到生存且能發達的縫隙。黃循財被視為總理李顯龍的接班人，新北市長侯友宜四月下旬訪問新加坡時，曾於廿一日與黃循財會談。

根據新加坡總理公署發布的文告，黃循財是應丁薛祥之邀訪華，他將到訪上海和北京。這是黃循財首次以副總理身分訪華。

訪問上海期間，黃循財將與中共上海市委書記陳吉寧和市長龔正會面，並和旅居上海的新加坡人見面。在北京期間，他將分別與李強、丁薛祥、中共中央組織部部長李干杰，以及財政部長劉昆會面。

對於這趟訪問中國的意義，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎告訴中央社，黃循財本身在外交、安全方面的經驗較少，希望藉由出訪增加國際事務經驗；這趟訪問也顯示新加坡希望跟中國在經濟、金融方面拉近距離，希望有合作機會。

另一方面，在美、中競爭加劇之際，黃循財此時訪問中國，保持與美中兩國高層往來，希望在美中之間找到「不但可以生存且能發達的縫隙」。

但隨著美中距離拉大、摩擦加劇，莊嘉穎指出，新加坡這樣的作法還能操作多久，替代方案是什麼，目前都不清楚。

新加坡 黃循財 上海

延伸閱讀

習近平：使京津冀成中國式現代化先行及示範區

丁薛祥：落實就業優先 確保國企招畢業生不低於去年

中國青年失業率高 丁薛祥：全面落實就業優先

廣西、雲南調研 李強強調鞏固住脫貧攻堅成果

相關新聞

土國今選總統 厄多安大位受威脅

土耳其十四日舉行總統與國會議員選舉投票，如有必要則在廿八日舉行決戰投票。此次選舉是在造成超過五萬人遇害的大地震發生三個月...

泰今大選 在野贏面大卻未必能掌權

泰國十四日舉行眾議院選舉，各陣營在法定競選活動截止的十三日晚間六時前進行最後衝刺。雖然對於過去九年軍政府統治心懷不滿的選...

星副總理訪陸 學者：美中之間求存

新加坡副總理兼財政部長黃循財十三日起訪問中國大陸，將分別拜會中國國務院總理李強及副總理丁薛祥等高層。學者分析，新加坡維持...

大選前最後掃街造勢 5200萬選民決定泰國未來

泰國國會大選明天登場，這是泰國2014年軍事政變後第二次大選。各大政黨把握今天白天進行最後掃街造勢，總理帕拉育尋求連任，...

蘇丹內戰70萬人流離失所 沙烏地外交官曝：雙方14日恢復談判

沙烏地阿拉伯一名高階外交官今天表示，蘇丹交戰雙方將於明天恢復談判...

傳義大利暫停核發中國簽證 義國使館否認

義大利駐中國大使館今天發文表示，使館以及義大利駐中各總領事館正常接收中國公民個人和團體義大利簽證，「在過去幾個小時內流傳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦