星副總理訪陸 學者：美中之間求存

新加坡副總理兼財政部長黃循財十三日起訪問中國大陸，將分別拜會中國國務院總理李強及副總理丁薛祥等高層。學者分析，新加坡維持與美中高層互動，希望在美中之間找到生存且能發達的縫隙。黃循財被視為總理李顯龍的接班人，新北市長侯友宜四月下旬訪問新加坡時，曾於廿一日與黃循財會談。

根據新加坡總理公署發布的文告，黃循財是應丁薛祥之邀訪華，他將到訪上海和北京。這是黃循財首次以副總理身分訪華。

訪問上海期間，黃循財將與中共上海市委書記陳吉寧和市長龔正會面，並和旅居上海的新加坡人見面。在北京期間，他將分別與李強、丁薛祥、中共中央組織部部長李干杰，以及財政部長劉昆會面。

對於這趟訪問中國的意義，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎告訴中央社，黃循財本身在外交、安全方面的經驗較少，希望藉由出訪增加國際事務經驗；這趟訪問也顯示新加坡希望跟中國在經濟、金融方面拉近距離，希望有合作機會。

另一方面，在美、中競爭加劇之際，黃循財此時訪問中國，保持與美中兩國高層往來，希望在美中之間找到「不但可以生存且能發達的縫隙」。

但隨著美中距離拉大、摩擦加劇，莊嘉穎指出，新加坡這樣的作法還能操作多久，替代方案是什麼，目前都不清楚。