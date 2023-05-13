前高管指控字節跳動 充當中國政府「宣傳工具」

周五，一名被字節跳動解僱的前高管對這家科技巨頭提出了一系列指控，其中包括從競爭對手（比如Instagram和Snapchat）那裡竊取內容，並且根據中國的國家利益對平台上的不同內容進行壓制或者推廣，充當中國政府的「宣傳工具」。

據美聯社報導，上述指控是於尹濤（Yintao Yu，音譯）提起的針對字節跳動不當解僱訴訟的一部分。於曾在2017年8月到2018年11月之間擔任字節跳動美國業務的工程部主管，他宣稱自己是在披露公司「不當行為」之後遭到解僱。

他指控中國政府在字節跳動的北京總部監控其工作，並就如何推進「社會主義核心價值觀」提供指導。他還稱，政府官員有能力關閉中國版的抖音平台，並且保留了進入公司所有數據的通道，包括存儲在美國的信息。

出於安全顧慮，美國軍方、聯邦政府以及超過半數的聯邦州已經實施禁止公用設備和儀器使用安裝TikTok，在歐盟、新西蘭和加拿大，類似的措施也已生效。美國國會很多議員正在努力推動以國家安全為由要求全面禁止這款中國公司字節跳動擁有的社交媒體應用。

據《紐約時報》報導，於尹濤現年36歲，在中國出生長大，現居美國舊金山。他在接受採訪時表示，在自己任職期間，TikTok上的美國用戶數據是存在美國的，但是在中國的工程師可以訪問它。

他還講述道，在字節跳動任職期間曾經到該公司在中國的辦事處工作過一段時間，親眼目睹了中國版抖音的工程師如何調整算法，推高表達仇日情緒內容的熱度，並且他們是毫不猶豫地這樣做的，沒有經過任何的辯論。

字節跳動方面在通過電子郵件回復《紐約時報》的聲明中回應稱，「將強烈反對該訴訟中我們認為是毫無依據的指控和主張」。該聲明還表示，於先生在字節跳動工作了不到一年，他的僱傭關系於2018年7月結束。在他短暫的工作時間裡，他參與開發了一款名為Flipagram的應用程式，該程式已於數年前因為商業原因停止運營。

於尹濤針對字節跳動的這起訴訟由舊金山一名專門處理僱傭糾紛的律師代理。他要求這家科技公司向他支付收入損失、懲罰性賠償以及他在被解職時未歸屬於他的22萬股字節跳動股票。

（美聯社、紐約時報）

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