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日鹿兒島縣離島發生規模5.1地震！深度僅10公里 無海嘯威脅

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本鹿兒島縣當地時間13日下午4時10分左右發生芮氏規模5.1地震，震央位在鹿兒島縣南方的吐噶喇群島近海，震源深度僅10公里。擷取自推特
日本鹿兒島縣當地時間13日下午4時10分左右發生芮氏規模5.1地震，震央位在鹿兒島縣南方的吐噶喇群島近海，震源深度僅10公里。擷取自推特

日本NHK報導，日本鹿兒島縣當地時間13日下午4時10分左右發生芮氏規模5.1地震，震央位在鹿兒島縣南方的吐噶喇群島近海，震源深度僅10公里。日本氣象廳指出，這起地震沒有引發海嘯的風險。其中震度最強的地方是十島村，震度5弱，當地尚未傳出災情。NHK稱將繼續向當地警方收集相關資訊。

日本 地震 NHK

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