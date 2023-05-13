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日鹿兒島縣離島發生規模5.1地震！深度僅10公里 無海嘯威脅
日本NHK報導，日本鹿兒島縣當地時間13日下午4時10分左右發生芮氏規模5.1地震，震央位在鹿兒島縣南方的吐噶喇群島近海，震源深度僅10公里。日本氣象廳指出，這起地震沒有引發海嘯的風險。其中震度最強的地方是十島村，震度5弱，當地尚未傳出災情。NHK稱將繼續向當地警方收集相關資訊。
【鹿児島県で震度5弱の地震 津波の心配なし】— NHKニュース (@nhk_news) 2023年5月13日
１３日午後４時１０分ごろ地震がありました。
この地震による津波の心配はありません。https://t.co/FQfge0iA4s#nhk_video pic.twitter.com/lRJRMs1WwS
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