日鹿兒島縣離島發生規模5.1地震！深度僅10公里 無海嘯威脅

全世界許多國家將5月的第二個周日定為母親節，幼兒園、小學老師會帶孩子畫卡片等。然而，近年在日本、加拿大、美國、澳洲等國，這類活動從部分學校行事曆消失，不再慶祝。有人說顧慮到家庭的多樣化很棒，有人生氣說做得太過火。

2023-05-13 15:03