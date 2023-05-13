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美宣布副國務薛曼6月退休 替補人選備受關注

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務院12日宣布，副國務卿薛曼（Wendy Sherman）將在下月30日退休；薛曼主責對中國大陸的外交事務，替補人選備受關注。

國務卿布林肯（Antony Blinken）12日透過聲明肯定並感謝薛曼的付出，並提到，在薛曼領導下，美國強化了在印太區域的參與，深化對日韓與歐盟的關係，管理美中關係，且進一步整合美國與盟友夥伴。

布林肯說，在面對俄羅斯侵略烏克蘭，薛曼扮演推動並落實歐亞盟友一致捍衛烏克蘭獨立、主權和領土完整的重要角色。

布林肯表示，薛曼曾是美國首位負責政治事務的助理國務卿女士，現在是首位女性的副國務卿，突破玻璃天花板；薛曼的外交官生涯超過30年，為3位總統和5位國務卿服務過，解決了這個時代最嚴峻的外交挑戰，美國因此更加安全，美國的盟友關係也更加牢固。

南韓駐美國大使趙賢東對紐約時報形容，薛曼是外交鐵娘子，在提升美日韓關係上扮演非常重要的角色。

美國有線電視新聞網（CNN）11日晚間報導薛曼即將卸任的訊息。

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