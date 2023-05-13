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蘇利文會王毅 學者：緩解破底態勢

聯合報／ 特派記者賴錦宏、記者黃國樑廖士鋒／北京─台北連線報導
白宮國家安全顧問蘇利文(右)、中共外事辦主任王毅(左)。(美聯社、歐新社)
白宮國家安全顧問蘇利文(右)、中共外事辦主任王毅(左)。(美聯社、歐新社)

中共中央外辦主任王毅美國白宮國家安全顧問蘇利文對話，大陸與台灣學者紛予解讀，兩岸學者咸認，兩人這次會晤只是緩解破底態勢，要回到原來的中美正常聯繫機制，「絕非三天兩頭的事」，距離扭轉仍非常遠。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，中美一直都保持接觸，只是中國要求，和美國的交流交往，美國需要拿出誠意；其次，要尊重彼此關鍵的利益。雙方共同管控分歧，減少衝突，避免中美關係繼續惡化、關係下滑。

朱鋒說，無論是外長秦剛會見美駐華大使伯恩斯，或是王毅見蘇利文，雙方都要對各自關注的事件認真做好對接，而不是「各說各話」。中美雙方應遵循過去政策的延續性，在過去達成的基礎上，發展進一步合作。朱鋒對中美關係依然保持相對樂觀，他說，如果雙方接觸能拿出誠意，管控分歧，解決問題，不排除能回到原來的中美「正常聯繫機制」，但「這絕非三天兩頭的事」。

台灣大學政治系教授張登及分析，目前雙方沒把激烈爭辯的部分暴露，至少說明雙方共同向外釋放有意降低美中緊張瀕臨衝突的態勢。但中美關係是否止跌回升？張登及則持謹慎看法，「因為前面螺旋式下跌重力加速度非常大，要止跌需要非常大努力」。他直言，「目前還在往下，只是雙方願意讓外界看到兩國有意願使不斷破底態勢能夠緩解」。

張登及認為，最重要的關卡是九月在新德里的G20峰會，如果雙方確認要管控衝突，接下來到九月間，就要進一步觀察雙方財長、防長、外長等部級首長是否能見面，如果有一個以上見面，且未把衝突檯面化，才可能實現拜習會。如果九月沒有拜習會，「後面中美關係會非常困難」。

政大外交系副教授黃奎博認為，這次的商談內容，釋出的訊息雖然不多，但從雙方會談八小時長度可判斷應該頗有一些進展，如果只是盍各言爾志，三、四個小時就可以走人了。

黃奎博認為，王毅與蘇利文見面，一定是在更早之前就已由雙方的中層官員進行多個回合的磋商後，才可能讓兩個人坐上談判桌，因此雙方的接觸應該在更早前，很可能一個月前就已開始了，如果以這個時間計算，北京刻意冷落華府的時間，可能只有一個多月到兩個月而已。

美國 王毅

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