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彭博：G7財長會聲明將提議成立供應鏈聯盟 開放他國加入

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
G7財金首長會11~13日在日本新潟登場。路透
G7財金首長會11~13日在日本新潟登場。路透

七大工業國（G7）財金首長會正在日本新潟召開，知情人士透露，這場會議的聲明將提案設立新的供應鏈聯盟，並且開放其他國家加入，要求加入的國家須符合最低的人權標準和環境政策。

G7財金首長會11~13日在新潟登場，12日上午舉行三個小時的閉門會談，討論全球金融穩定，在全體合影之後，將有午餐研討會，下午將有更多對話，並有社交晚宴。會議13日上午繼續，將有總結聲明，預定日本時間中午12時30分左右舉行記者會。

彭博資訊報導，官員正在起草聲明，將包括供應鏈多元化的更多細節。知情人士說，聲明提案的供應鏈夥伴關係，目標是年底前啟動，聲明也可能加入多元化再生能源來源的供應鏈。

這場會議的主要關注議題之一，就是支撐供應鏈，G7財金首長將希望彰顯出在G7取得進展的可能性，高於成員包括中國大陸和俄羅斯的20國集團（G20）。

G7 日本 俄羅斯

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