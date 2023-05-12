蘇利文會王毅 氣球事件後美中首會

「美國之音」（ＶＯＡ）、中國大陸新華社及路透十一日報導，白宮國家安全顧問蘇利文十日、十一日兩天在奧地利維也納，會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，雙方討論俄烏戰爭、兩岸，以及推動排除美陸關係障礙等廣泛議題，並同意保持重要的戰略溝通管道暢通。這是二月大陸偵察氣球事件後，美陸高層首度會晤。

ＶＯＡ引述一名知情的外交消息人士報導，蘇、王兩人上周就決定本周舉行閉門的面對面會談。白宮國安會與美國國務院均未對此置評。這場會晤正值美國和中國大陸正準備進行兩國高官間的更多面對面交往。外交消息人士另指稱，大陸商務部長王文濤計畫下周在華府與美國商務部長雷蒙多晤談。

根據白宮聲明，雙方就美陸關係、全球和區域安全、俄烏戰爭及兩岸議題中的關鍵部分，進行坦率、具實質性及建設性的討論。該聲明並稱這次會晤是持續致力維持雙邊溝通管道暢通，以及負責任地管理兩國競爭的作為之一。雙方同意在去年十一月的峇里島「拜習會」基礎上，推動相關目標。

美陸官員已經表明，有必要穩定當世兩個最大經濟體間的緊張關係。華府和北京持續因安全、貿易、科技、台灣和南海等議題而關係緊張。

新華社則報導，雙方就「推動中美關係排除障礙、止跌企穩」進行坦誠、深入、實質性、建設性的討論。雙方同意繼續用好此一戰略性溝通渠道。王毅另向蘇利文就台灣問題全面闡述「中方嚴正立場」。王毅甫在北京主持九至十日召開的二○二三年大陸對台工作會議。