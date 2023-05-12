前英相下周訪台 黨內轟「擺拍作秀外交」

衛報十一日報導，英國前首相特拉斯將於五月十六日至廿日訪問台灣，同屬保守黨的下議院外交事務特別委員會主席艾莉西亞．柯恩詩（Alicia Kearns）對此提出猛烈抨擊，稱特拉斯此行是「最糟的擺拍作秀外交」，只會讓台海情勢升高，讓台灣人民日子更難過。

柯恩詩表示，特拉斯計畫下周展開的訪台行程不過是個「虛榮計畫」，目的是讓曾在二○二二年短暫出任首相的她保持能見度。

衛報指出，特拉斯訪台有可能打亂英國政府對中國大陸關係採取的審慎平衡作法。柯恩詩說，「這趟行程是表演，不具實質性，這是最糟糕的擺拍作秀外交（Instagram diplomacy）案例」。

柯恩詩還表示，特拉斯訪台可能讓台灣人民日子更難過，在美國眾議院前議長裴洛西訪台後，台灣民眾已被迫忍受共軍在自家門口升高行動。

柯恩詩說，特拉斯此舉「毫無益處，因為這會讓台灣的正常局勢升高」。

柯恩詩說，「因為裴洛西訪台，台灣人民已必須忍受更多次中國軍演。特拉斯不再具任何影響力，她此舉比較是為了保持自身的人氣」。

特拉斯發言人則反批，稱她應台灣政府之邀訪問，「它們比柯恩詩更能夠知道什麼是台灣人民的利益」。台灣做為自由民主政體的未來危在旦夕，克恩斯應該就濫用她身為下院外委會主席的職位，從事心胸狹窄的政治攻擊而道歉。

英國政府對此尚未置評，僅稱將不會涉入一名未具政府成員身分的「普通公民」，所做的「自主的旅遊決定」。特拉斯九日宣布訪台計畫，並稱台灣為「自由民主燈塔」。