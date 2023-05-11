擊落間諜氣球後 美國為何推遲對中國的制裁？

據了解美國政策的四名消息人士以及路透社取得的內部郵件，美國國務院暫緩了針對中國的人權相關制裁、出口管制和其他敏感行動，以防止美中關系進一步受損。

路透社報道稱，美國國務院的"競爭行動"日程表是拜登政府中國計劃的機密清單。延遲制裁的決定令部分美國官員感到震驚，也反映出美國政府內部，主張對中國采取更嚴厲行動以及主張更克制做法者之間的分歧。

雖然美國國務院通過延後國務卿布林肯的訪華行程表達對氣球事件的不滿，但路透社看到的國務院內部文件顯示，美國高級官員推遲了針對中國的行動計劃。

美國國務院負責中國和台灣事務的副助理國務卿華自強（Rick Waters）2月6日在一封此前未被報道的給員工的郵件中表示："國務卿的指示是推動'非氣球'行動，這樣我們可以專注在對應和仔細斟酌的回應。我們可以在幾周內重新審視其他行動。"

消息人士指出，延遲對電信設備制造商華為實施出口許可規定，以及推遲對侵犯維吾爾族人權的中國官員實施制裁，令國務院中國組的士氣受到打擊。

拜登政府一直努力防止與中國共產黨政府的關系進一步惡化。許多分析師認為，美中關系已滑落至1979年以來的最低點。

前外交官員以及兩黨的議會成員都認為，美國必須保持與北京的溝通渠道暢通，以避免誤會和管理危機。

但消息人士表示，目前的政策過於緊跟早期的接觸戰略，這種戰略讓美國通過對中國讓步來換取高層對話，但往往成效不彰。

據不願具名的消息人士表示，布林肯已將對華政策的主要職責交給副國務卿謝爾曼。

一名國務院官員在答復路透社的提問時表示，在拜登政府的領導下，國務院與不同機構協調，對中國實施的制裁、出口管制和其他競爭性行動在數量上創下紀錄。

"我們不對具體行動發表評論，這項工作既敏感又復雜，而且很顯然的，有序地推動政策，對於最大限度發揮影響，並確保我們的信息清晰和准確落實至關重要。"

謝爾曼並未立即回復路透社的置評請求。今年2月9日，她在參議院外交關系委員會作證時表示，國務院正在將其工作"現代化"，並將會"繼續反擊中華人民共和國的侵略性軍事、外交和經濟做法"。

FBI原本預計4月中旬發布被擊落氣球的報告

兩名消息人士稱，今年三月底，華自強在一次工作人員會議上表示，遵循謝爾曼的指示，國務院將從中國的氣球事件"向前看"。報道稱，謝爾曼正急於重新安排布林肯的訪問行程。

一名中國官員對路透社證實，如果美國按照北京的希望擱置這一問題，重新安排布林肯訪華的可能性會更大。該名官員補充說，中國已表示不希望美國聯邦調查局（FBI）公布對被擊落氣球的調查細節。

兩名消息人士表示，FBI的報告原本預計在4月中旬發布。

FBI拒絕對任何報道發表評論。美國國務院則對路透社表示，從未與FBI就這個問題進行討論，並拒絕就與中國就此事進行的討論發表評論。

在5月2日參議院外交關系委員會的聽證會上，在被問及FBI調查報告的發布時，美國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）表示："我絕對支持確保人們了解所發生的事。"

他還說道，國務院致力於管理美中之間的競爭。"在我們看來，其中一部分必須涉及高層溝通，保持渠道暢通。"

智庫機構"保衛民主基金會"(FDD)中國問題專家辛格爾頓(Craig Singleton)表示，美國國務院"陷入自己制造的陷阱"，在急於恢復高層交流的情況下，放棄了旨在最大限度發揮美國影響力的行動。"這個決定立意良好，但加強了中國的影響力。"

延遲對華為的控制

去年12月，美國設立"中國組"（China House, 正式名稱為"中國事務協調辦公室"），這是對國務院中國事務辦公室的重組，目的是在中國不斷擴大影響力、對美國及其盟友構成挑戰之際，強化美國在地區的政策。

消息人士表示，美國商務部以及工業和安全局已經制定規則，撤銷與華為相關的出口管制許可證，還包括那些涉及較不敏感技術的許可證。他們透露，國防部和能源部准備在2月下旬支持這一變化，但由於國務院正在尋求重啟布林肯的訪問，因此謝爾曼不支持實施更嚴格的規定。

消息人士稱，由於國務院的反對，決定此類行動的最終用戶審查委員會（ERC）的四個機構並未對此進行投票。

此外，美國國務院還推遲了對中國官員的制裁，其中包括中共中央委員會統戰部負責新疆政策的官員。美國政府稱北京正在新疆對穆斯林維吾爾人實施種族滅絕。中國則否認相關指控。

三名消息人士稱，2022年10月制裁首次被推遲，今年1月中旬再次推遲，原因是時間點距離布林肯訪華太近。

四位消息人士表示，此類行動遭遇的阻力導致中國組的人員配置困難，人員空缺率高達40%。高級官員承認，中國組存在士氣低落的問題，但否認與政策有關聯。

路透社指出，美國國務院一直在努力解決特朗普執政時期招聘凍結所遺留的人員配置和士氣問題。但消息人士表示，一些工作人員要求調動，認為政府的拖延顯示出中國行動不是優先事項。

另一名消息人士說："即使我們只剩一步之遙，也要爭論是否要行動。"

（路透社）

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