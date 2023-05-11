軍港不宜太親密？ 德國基爾與中國青島友好城市計畫惹議

今年3月，基爾市政府與中國青島市締結伙伴城市關系的計劃被公布，爭議隨之而起。反對者認為，作為德國海軍重要港口的基爾，在與中國打交道的時候必須非常謹慎，不能敞開大門。

基爾市議會中保守的基民盟（CDU）代表、市長競選人格拉格（Antonia Grage）是首先提出異議的一位。「非要選擇中國（城市）嗎？」她質問並指出，鑑於中國的專制集權色彩不斷加重，希望加強「民間相互理解」不過是一種天真的願望，「到時候來訪問的，可不是帆船運動愛好者，而是忠於黨的幹部」，格拉格對《南德意志報》記者表示。

從帆船到潛艇

基爾和青島兩個城市的官方聯繫，的確始於帆船運動。十多年前，為了準備2008年北京奧運會，帆船項目承辦地青島向曾經主辦賽事的基爾尋求咨詢和幫助，開始了接觸和交往。與青島類似，基爾不僅是風景宜人的海濱城市，也是德國重要的軍港和海洋科學研究基地。這裡有德國波羅的海艦隊的基地、包括一家北約研究機構在內的多個軍事、海洋科學研究所，還有造船廠和潛艇碼頭。

基爾大學安全政策研究所的教授克勞澤（Joachim Krause）對北德意志電視台表示，與中國保持密切關系，對基爾這座城市意味著較高的安全風險，因為對方慣常利用伙伴城市關系和學術研究領域的合作來搜集信息，具體到基爾，就是涉及潛艇技術和水下戰爭的敏感信息。

據《南德意志報導》，建立伙伴城市的建議來自青島。克勞澤打比方說，這就好像是俄羅斯海軍的主港摩爾曼斯克提議與基爾建立伙伴城市關系，「那我們的第一反應也會是：別急，等一下！」他說，德方可以選擇主動保護自己盡量免受中國的信息搜集，「或者通過伙伴城市聯繫為之大開方便之門」。

青島是中國北海艦隊的軍港，擁有海軍潛艇學院和海洋科學研究機構。基爾安全政策研究所已呼籲市政府，對友好城市的計劃再做慎重考慮。

德國的海洋技術「很乏味」

克勞澤還指出，基爾的海洋研究中心（GEOMAR）也是中國會感興趣的目標，因為許多民用技術的研究也可用於軍事領域。不過該研究中心長年參與國際合作的資深學者斐斯貝克（Martin Visbeck）則表示，對GEOMAR來說，大談「風險」有些言過其實。該研究中心涉及軍工的水下技術都是在世界市場上公開的成熟技術，「對間諜來說，我們這裡相當乏味。」不過他補充說，中心「當然不會與第三方分享屬於出口限制的技術」。據他介紹，該研究中心多年以來平均一直有十多名來自中國的博士生。

主張與青島結好的基爾現任社民黨籍市長托瓦爾（Hans-Werner Tovar）則強調，友好城市的目的在於推動交流和民間的相互理解，消除偏見，涉及的主要是體育、文化、教育、環保等領域。德國目前有一百多個城市都在中國有友好城市，比如漢堡與上海、不來梅和大連、柏林和北京。

他對《南德意志報》介紹，在市議會今年3月討論友好城市議題的時候，他並沒有回避問題，而是談到了人們對中國的種種負面觀感：侵犯人權、壓制少數民族、對台灣的威脅、在烏克蘭戰爭中對俄羅斯的支持等等。但他仍然認為，除了推進對話和了解，沒有更好的途徑。在之後的表決中，提議得到通過，只有格拉格所在的基民盟投了反對票。但輿論爭議卻愈演愈烈。

如何防範

《紐約時報》的報導稱，此事在基爾引發的不安，表明德國對中國的看法正在發生轉變，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭之後──這不僅僅是因為北京對莫斯科的支持。德國最大的潛艇制造商之一蒂森克虜伯海洋系統公司正在領導一家與挪威的合資企業，建造六艘新潛艇。這家造船公司在基爾擁有3500名員工，據兩名直接了解情況的人士透露，其管理人員私下承認，他們很擔心。

不來梅應用科技城市大學中國中心主任桑德拉．黑普對該報指出，城市合作帶來的交流互動整體是值得肯定的，但她提醒，就中國而言，需要嚴格的防範措施。「絕對有必要確保這不會導致敏感信息，特別是可能對中國軍方有用的信息流向中國，尤其考慮到中國攻擊台灣的風險不斷上升的情況下。」

托瓦爾市長對北德意志電台承認，「當然，尤其是對船廠搞間諜活動的風險是存在的。我也知道一些軍事方面的專家在談論，伙伴城市關系可能會帶來新的潛在的軍事風險。」但他並不認為這與計劃中的城市間交往有直接關係：「如果中國人想進行間諜活動，他們肯定不需要通過城市合作伙伴關系。」

在5月11日基爾市議會的全體大會上，將討論基民盟提出的一項議案：成立專家小組審核與青島的友好城市關系，如有必要，終止計劃。市長托瓦爾此前曾透露，最終的決定最早今年6月做出。

（德廣聯、南德意志報、紐約時報）

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