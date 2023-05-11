澳洲貿易部長訪中 陸商務部：推經貿務實合作向前發展

中國大陸近期持續在經貿議題上，與外國展開磋商。據大陸外交部發言人束珏婷11日表示，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）於11到13日應邀訪華，將在北京與大陸商務部長王文濤共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會，就發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切深入交換意見，推動中澳經貿務實合作向前發展。

大陸商務部11日下主召開例行記者會，束珏婷說，應大陸商務部邀請，法瑞爾於11到13日訪華，中方希望透過此訪，進一步落實中澳兩國領導人峇里島會晤重要共識，就發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切深入交換意見，推動中澳經貿務實合作向前發展。

據法新社報導，啟程飛往北京的法瑞爾今天表示，在多年與中國大陸經濟和外交關係陷入困境後，他對這個澳洲的最大貿易夥伴仍抱有希望，訪問期間將主張恢復澳洲對中國大陸暢通無阻的出口，這將使雙方受益。

此外，據大陸商務部稍早發布訊息，大陸商務部部長王文濤11日也應約會見了伯恩斯，雙方就中美經貿關係和各自關注的經貿議題交換了意見。

彭博社報導援引知情人士透露，美國貿易代表戴琪計劃在25到26日參加亞太經合組織(APEC)貿易部長會議期間，與王文濤會晤。