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歐盟外交事務主管：不應捲入華府與北京的零和遊戲

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
根據歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（見圖）所準備的一份新文件草案，歐盟需要與盟國合作以降低中國大陸崛起成為全球強權所帶來的風險，但不應捲入華府和北京之間的零和遊戲。美聯社
根據歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（見圖）所準備的一份新文件草案，歐盟需要與盟國合作以降低中國大陸崛起成為全球強權所帶來的風險，但不應捲入華府和北京之間的零和遊戲。美聯社

根據歐盟外交政策主管官員的一份新文件草案，歐盟需要與盟國合作，以降低中國大陸崛起成為全球強權所帶來的風險，但不應捲入華府北京之間的零和遊戲。

這份由歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和歐盟對外事務部為本周五（12日）外長會議所準備的文件，重申歐盟與中國大陸交往的策略─夥伴、競爭者，以及體制性對手。但該文件也強調，這些交往方式的平衡點將取決於中國大陸如何回應歐洲的投入。

根據彭博資訊取得的這份文件草案，歐洲須考量這些現實情況，包括相互競爭的世界觀、深度交織的經濟，以及中國對內控制趨嚴、對外更加強硬的後果。

七國集團（G7）本月打算宣布一項共同努力以對抗「經濟脅迫」，藉以向中國發出信號。目前G7正在努力就具體措施達成共識。中國也將成為6月底歐盟領袖在布魯塞爾舉行峰會時的重要議題。

歐洲一直想在對中戰略上達成共識，因為有些國家已經開始拉大與北京的戰略距離，包括對出口中國的科技設下新限制。法國總統馬克宏日前建議習近平可在終結烏克蘭戰爭方面扮演要角，引發了一些成員國的抱怨。

波瑞爾的文件指出，歐盟需加緊努力與其他國家交往，提出更具吸引力的方案，包括透過自由貿易協定和能源夥伴關係，以便與中國與日俱增影響力一較長短。

這份文件還說：「但歐盟不應贊同零和遊戲的想法（亦即在美中之間的二元競賽中只能有一個贏家。」「中國的崛起應該發生在以規則為基礎的國際秩序裡。」

這份文件還呼籲歐洲繼續與中國交往，致力於創造公平的經濟競爭環境並減少對關鍵礦產等領域的依賴。

歐盟 北京 華府 G7

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