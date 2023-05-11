手握一項關鍵優勢 泰國、越南想搶中美客戶加入太空競賽

在當前的太空競賽中，東南亞國家沒有缺席，而且日益激烈，泰國和越南都正在追求通訊衛星與太空旅遊的商機。

日經新聞報導，泰國地理資訊暨太空科技發展署（GISTDA）今年8月計劃在印度發射與英國共同開發的工業衛星，為泰國首次主導衛星發展計畫。展望未來，泰國希望在國內自行設計與製造衛星，希望未來五年內能把兩到三顆國產或共同開發的衛星送上太空。

經營自行開發衛星，能讓各國更自由蒐集與運用獲得的數據。泰國的計畫便預料將在智慧農業和自駕技術發展扮演重要角色。

泰國甚至考慮建造自己的衛星發射站，2月開始與南韓的韓國航空宇宙研究院討論，在泰國東北或南部選擇候選地點。GISTDA表示，如果滿足預算和技術條件，有望在七到十年內建造設施。

泰國政府估計，2032年之前，國內的太空相關市場可望成長到3,000億泰銖（約89億美元），成為泰國旳領導產業之一。

泰國並非唯一有太空雄心的東南亞國家。媒體報導，越南材料與不動產集團ThaiHoldings的董事會已批准一項計畫，要在2026年前建造一座太空旅遊航站，投資額為30兆越南盾（約13億美元），地點選在南部的富國島（Phu Quoc），目標是2030年首度發射。ThaiHoldings正在富國島開發大型度假村，希望把富國島轉型為旅遊重鎮。

泰國和越南都想爭取原為美國或中國大陸、鍾情太空的客戶。東南亞國家具有地理優勢，因為靠近赤道，可節省能源，從而降低發射成本。

東南亞的衛星通訊服務也正在擴張，菲律賓當局今年2月宣布推出SpaceX的星鏈（Starlink）衛星聯網服務，是SpaceX首度進軍東南亞。