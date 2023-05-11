人造肉不環保 研究：排碳高於肉類25倍

人造肉排碳高於市售牛肉。美國研究發現，在實驗室培養的人造肉，其排碳量是生產一般肉類的25倍以上。一旦發展成產業規模，其排碳量更是可觀。

真肉與人造肉都排碳

據《每日郵報》報導，生產真肉需要使用水、飼料與砍伐樹木養育牲畜，因此會製造大量碳排放，但加州大學戴維斯分校科學家在這次研究中，從組成生長培養基的成分，包括葡萄糖、氨基酸、維生素、生長因子、鹽和礦物質以及針對實驗室供電所需的能源。

研究預估，人造肉生產各階段所需的能源，與一般牛肉進行比較，結果發現每公斤人造肉排碳相當於246至1508公斤，是市售牛肉的4至25倍，而且不管最初是使用哪種動物的細胞或最終用來製造牛肉、雞肉或羊肉，其結果都一樣。

投資超過20億美元

專家認為，人造肉將在未來10年變得更加普遍。由美國Eat Just公司製造的人造雞肉在2020年首度在新加坡1間餐廳供應，外界事後認為其口感與真肉相仿。美國優質食品協會也預估，人造肉產業截至2022年底已有150家公司，投資金額高達26億美元。

製造成長成分很耗能

據《TVPWorld》報導，人造肉是將動物細胞置於富含營養物的培養基中，但研究人員德里克里斯納指出，生產培養基會使用大量的能源，因為培養基內必須包括鹽、醣、氨基酸與維生素，而且每生產這些成分都會用掉大量能源。

他例如說，種植植物和運轉實驗室都需要能源，而且每種成分到培養基之前，還必須使用超濾和色層分析法等相當耗能的技術，進行完全純化。

他表示，「培養基被細菌污染是一大問題，不過未來仍有可能打造出更抗污染的動物細胞。雖然人造肉產業已經獲得20億美元的投資，但外界仍無法確定該技術是否對環境會更好。」

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