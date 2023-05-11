俄敘土伊4國辦峰會 非西方聯盟整合快

阿拉伯國家結盟的速度，恐比西方國家想像還要快！俄羅斯、敘利亞、土耳其與伊朗4國的外交部長10日在莫斯科舉行峰會，俄羅斯與伊朗希望藉此協調土耳其與敘利亞改善關係。近來俄羅斯、伊朗等國與過去與美國友好的中東國家積極改善關係，連帶敘利亞也跟著受惠，不只重回阿拉伯聯盟，與周邊國家關係ㄝˇ改善不少。

俄伊湊合土敘關係

根據《半島電視台》報導，俄羅斯、敘利亞、土耳其與伊朗4國的外交部長10日在莫斯科舉行峰會，討論敘利亞內戰的局勢。敘利亞雖然因內戰與土耳其交惡，但敘國外長馬克達德表示，兩國若能解決紛爭，還是有改善關係，甚至合作的可能。俄羅斯外交部長拉夫洛夫則希望藉此，讓兩國關係加速正常化。

土耳其外交部長恰武什奧盧則表示，希望能與敘利亞在打擊恐怖主義的基礎上合作，並讓敘利亞因戰爭流離失所的民眾重返國土。土耳其雖在敘利亞內戰中長期支持反抗軍，但國內同時收容350萬名敘利亞難民，與俄羅斯也保持友好互動，目前仍以打擊恐怖主義不力等理由，阻擋瑞典加入北約。

阿拉伯積極結盟

其實4國的國防部長在4月也有舉行對話，希望強化敘利亞的領土完整與國安。《奇摩新聞網》提到，敘利亞內戰已爆發12年，造成至少50萬民眾死亡、超過2300萬人因戰爭失去家鄉，內戰甚至還讓恐怖組織ISIS崛起，並在敘利亞、伊拉克一帶肆虐，在2019年才被剿滅。

此外，阿拉伯聯盟近日也讓敘利亞重返聯盟，阿拉伯國家都期待與敘利亞恢復邦交，近來阿拉伯國家都強調，希望由他們主導的政治途徑，解決區域內的難民危機、恐怖主義與毒品走私。《半島》分析，由於土耳其大地震，還有中國協調伊朗與沙烏地建交，都加速土耳其與敘利亞恢復關係。

沙烏地過去在敘利亞內戰中反對阿薩德政權，但近來該國外長法漢也睽違多年訪問敘利亞首都大馬士革，並恢復彼此駐外使節與直航航班。《以色列時報》則認為，土耳其政府希望能解決境內敘利亞難民問題，藉此讓總統艾爾段在本月中的總統大選連任。

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