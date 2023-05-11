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淘汰化石燃料 阿聯：已是必然趨勢

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
倚賴石油獲利的國家，對於減少碳排努力意願相較不高。(Photo by Laurie Avocado on Flickr used under Creative Commons license)
倚賴石油獲利的國家，對於減少碳排努力意願相較不高。(Photo by Laurie Avocado on Flickr used under Creative Commons license)

淘汰化石燃料是必然趨勢。阿拉伯聯合大公國環境部長表示，淘汰化石燃料雖然會傷害倚賴其收入的國家，但卻是對抗全球氣候暖化的必要決定。該國工業部長呼籲，能源業應在2030年淘汰所有的甲烷排放，共同對抗氣候變遷

發展碳捕捉與再生能源

據《半島電視台》報導，阿拉伯聯合大公國氣候變遷與環境部長瑪麗安阿爾梅希里在美國舉行的氣候會議時表示，她認為可使用捕捉及儲存技術同時提高再生能源來淘汰化石燃料，如此將可讓各國能對抗暖化同時持續生產石油、天然氣與煤炭。

阿爾梅希里指出，「再生能源範疇正在進步而且極快速前進，但目前還沒達到可以淘汰使用化石燃料轉為只使用潔淨再生能源的時候。我們正處於轉換過程，這個過程需要強調公平與務實，因為不是所有國家都擁有資源。」

多國同意淘汰化石燃料

目前部分西方國家與受到氣候影響的島國已推動淘汰使用化石燃料，反觀資源豐富的國家則呼籲繼續挖掘。在去年埃及舉行的聯合國氣候峰會上，超過80個國家，其中包括歐盟與小型島國同意在最終協議上加入「逐步減低」所有化石燃料等字眼，但包括沙烏地阿拉伯與中國等國家則持相反意見。

本月G7國家與其他已開發國家也同意加速淘汰使用化石燃料，但並未設定明確日期。阿爾梅希里以阿拉伯聯合大公國為例，依賴新的碳捕捉技術和再生能源可達到降低石油與天然氣使用時的碳排放強度的目的。

降低甲烷排放救地球

據《印度快報》報導，甲烷排放是全球暖化的主要原因之一，根據國際能源署表示，化石燃料產生的甲烷排放量佔人類活動產生的甲烷排放量三分之一以上。因此，管制甲烷被視為能源業可以減緩氣候變遷的最有效措施之一。

阿聯工業部長以及本次聯合國氣候變遷高峰會(COP 28)主席阿賈比因此呼籲，石油與天然氣產業應在2030年前淘汰甲烷排放，他指出，「即使全世界持續排碳，但仍須盡可能去減少以及最終完全停止碳密集排放。」

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化石 再生能源 氣候變遷

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