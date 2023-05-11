熱到無法上班！西班牙政府擬修法「禁止在高溫下戶外工作」

氣候變遷導致全球暖化，世界各地不時傳出高溫新紀錄的消息，西班牙政府近期正計劃全面禁止「酷熱時期在戶外工作」。

美聯社報導，西班牙第二副首相迪亞斯（Yolanda Díaz）10日表示「政府將修改職業風險的相關立法」，未來西班牙國家氣象局（AEMET）發布紅色或橙色高溫警報時將禁止國民在戶外工作。

當溫度升高對戶外民眾、環境構成風險時，AEMET經常發出此類高溫警報。此外，去年是西班牙自1961年有記錄以來「最熱的一年」，上個月更是有記錄以來「最熱、最乾燥的4月」。

西班牙大部分地區目前也飽受乾旱之苦、水資源儲量低於50%。據悉，馬德里去年便傳出一名街道清潔工在工作期間死於中暑。

針對上述新法，西班牙政府將於11日召開抗旱措施特別內閣會議，目前尚不清楚新措施將如何適用於農民、農場工人、警察、消防員、園丁或清潔工等勞工。