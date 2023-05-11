日外相證實 與北約商討在日開設辦事處

日本外相林芳正週三（5月10日）在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時證實，日本正在與北大西洋公約組織（NATO）商討開設辦事處。 9日，日本駐美大使富田浩二也告訴路透社，日本正積極爭取於東京設立北約辦事處。

林芳正說，「我們已經在討論了，但還沒有最終確定細節」，並稱這將是北約在亞洲的第一個辦事處。他表示，欲設立北約辦事處是出於國安考量，因為俄烏戰爭所帶來的影響，已遠遠超出了歐洲邊界，迫使日本重新思考區域安全問題。

林芳正向CNN表示：「世界（已經）變得更加不穩定。在東歐發生的事，不僅僅是東歐的問題，而是直接影響到了太平洋區域的局勢。這就是為什麼我們在東亞和北約之間的合作變得愈來愈重要。」

日本並非北約成員國，但林芳正強調，此舉發了一個重要信號，即北約在亞太的盟友正以「非常穩定的方式」與其合作。

今年1月，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）就曾出訪日本，與日本首相岸田文雄談論俄烏戰爭和中國日益壯大的軍事力量，並承諾將加強雙邊聯繫互動。

對於林芳正的發言，北約在截稿前尚未回應CNN的置評請求。本月稍早，《日經亞洲》首次援引匿名的北約及日本官員說法，報導了北約欲於日本開設辦事處的計劃，但北約至今未證實該報導，其發言人僅表示不便深入談論「北約盟國正在審議的事項細節」。

路透社報導，富田浩二9日在華盛頓的一場活動上透露，在日本開設北約辦事處是兩方「正在努力加強夥伴關係的方式之一」，且「我們正朝著這個方向努力」，但強調目前並未收到任何「最終確認」。

中國：高度警戒

《日經亞洲》3日援引匿名消息透露，北約在日辦事處將於2024年開放。報導分析，北約在烏克蘭和維也納等地已設有類似的辦事處，若再立足日本，北約將能與太平洋地區的夥伴如韓國、澳大利亞和新西蘭，更緊密地面對中國和俄羅斯帶來的地緣政治挑戰。

該報導發布後，中國即提出強烈反對，稱面對北約的「東擴」，需要「高度警惕」。

「亞洲是和平穩定的高地、合作開發的熱土，不應成為地緣爭奪的角鬥場，」中國外交部發言人毛寧4日說道：「北約持續東進亞太、干預地區事務，勢必破壞地區和平穩定，促推陣營對抗。」

林芳正在證實日本正與北約商討設辦一事之後，試圖淡化此舉可能近一步激化緊張局勢的擔憂。她告訴CNN：「我們沒有得罪任何人，我們是在保護自己免受任何形式的干擾和擔憂，以及在部分情況下產生的（區域）威脅。」

G7峰會將在廣島登場

今年的七國集團（G7）領導人峰會將於5月19日至21日在日本廣島舉行的，烏克蘭總統澤倫斯基已受邀以遠程通話方式參與，與加拿大、法國、德國、意大利、英國、美國和歐盟的領導人一同出席會議。

路透社報導，富田浩二稱，這場會議將尋求讓北約對中國的態度更加一致。

美國《時代雜誌》（TIME）9日報導，即將登上其雜誌下一期封面的日本首相岸田文雄，也希望利用在廣島——這個二戰時期被原子彈轟炸的城市——舉辦的G7峰會，說服「世界上最強大的民主國家」，只有集體決心才能面對日益好戰的俄羅斯、中國和朝鮮的獨裁威脅。

報導指出，岸田已著手徹底改變這個東亞國家的外交關係：包括撫平與韓國的歷史怨恨、加強與美國和其他國家的安全聯盟，以及將國防開支提高了50%以上。對岸田來說，俄烏戰爭是一鳴警鐘， 「企圖用武力單方面改變現狀，無論在世界哪個地方發生，都是不允許的。」

日本現階段面對的挑戰，包含與俄羅斯在陸、海領土的爭端，來自朝鮮的威脅，以及中國可能對台灣展開的侵略行動。去年8月，北京為抗議美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台而舉行環台軍演，當時5枚導彈落入日本專屬經濟區的水域。

岸田10日在接受《日經亞洲》專訪時亦重申台灣海峽和平的重要性，稱這不僅是對日本，對全球都很重要。他表示：「我們的立場一直是，台灣問題應該通過對話和平解決，我相信七國集團在這方面（的立場）是一致的。」

（綜合報導）

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