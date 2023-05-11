布林肯 挺台參加WHA

美國國務卿布林肯九日發布聲明呼籲世界衛生組織（ＷＨＯ）邀請台灣參與本月下旬將舉行的世界衛生大會（ＷＨＡ），並稱台灣被排除在ＷＨＡ之外是不合理的。外交部長吳釗燮昨表示，美國向來高度支持台灣參與WHA，台灣也正和美國一起遊說其他國家，「希望今年支持台灣參加的支持聲勢達到空前高漲」。

ＷＨＡ將於廿一日到卅日於日內瓦開會，布林肯表示，強力鼓勵ＷＨＯ邀請台灣以觀察員身分參與今年度的ＷＨＡ，讓台灣能貢獻所長。他表示，針對全球公衛採取包容與全人健康的做法，台灣過去也曾被邀請以觀察員身分參加。他並強調，「台灣被排除在重要的全球公衛論壇ＷＨＡ之外，是不合理的，還會破壞包容性的全球公衛合作與安全。」