日相：台海和平 攸關全球

日本首相岸田文雄重申台海和平的重要性，強調不僅對日本而言，對整個世界而言這都是重要問題。日經亞洲網站十日報導，岸田文雄在東京接受專訪時說：「台灣海峽和平穩定不只對我國而言利害攸關，對整個國際社會而言也是如此。我們的立場向來是台灣問題應該透過對話和平解決，我相信七大工業國集團（Ｇ７）在這一點上立場一致。」

中國大陸駐日大使吳江浩四月底指出，若日本把台灣議題和安保政策連結，將使日本民眾被帶入火坑。日本外相林芳正十日表示，吳江浩的發言極不妥適，日本透過外交管道提出嚴正抗議。

三月底到東京履新的大陸駐日大使吳江浩四月廿八日在東京內幸町的日本記者俱樂部說，「台灣有事就是日本有事」的說法荒唐無稽，若日本把台灣議題和安全保障政策連結，將使日本民眾被帶入火坑。日媒指出，吳此言是在牽制日本。

林芳正十日在眾議院外務委員會被最大在野黨立憲民主黨眾議員松原仁問到此問題時表示，吳江浩有關台灣議題的發言極不妥，日本政府已透過外交管道提出嚴正抗議。

另外，日本共同社報導，大陸外長秦剛四月在北京與林芳正會談時曾表達有意在今年底前訪日。今年適逢雙方簽訂「日中和平友好條約」四十五周年，兩國外交部幕僚正在安排秦剛訪問，並恢復中斷的部長級「日中高層經濟對話」。