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英外相訪華府：將定期與陸往來

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
英國外相柯維立（James Cleverly）9日在華府表示，英國將直接地、實在地且定期與中方往來。 路透社
英國外相柯維立（James Cleverly）9日在華府表示，英國將直接地、實在地且定期與中方往來。 路透社

英國外相柯維立九日在華府表示，英國將直接地、實在地且定期與中方往來，進一步影響北京做出有利全球的決定，台海、氣候變遷和疫情都是影響全球的議題；另外，英國下月主持協助烏克蘭重建的國際會議。

柯維立訪美分別會晤美國國務卿布林肯與兩大黨領袖，他在國務院的外長聯合記者會表示，兩人討論了烏克蘭和蘇丹危機，也討論如何共同應對中國大陸的行動。

柯維立表示，英國需要捍衛自己的利益，反對中國大陸的不當行為，也需要確保強化聯盟；英國需要直接地、實在地且定期與中方往來，進一步影響北京做出有利全球的決定，他舉例，這包含維持台海的和平、氣候變遷和疫情的預防與應對。

布林肯說，正如同柯維立日前所強調，各國在確保台海和平穩定等全球關鍵議題上的共同作法，以及尋求與中國大陸合作來解決重大挑戰的方式，這是全球人民對大國的期望，也符合所有人的集體利益。

布林肯表示，美英將持續援助烏克蘭，奪回被占領土，也會應對因俄羅斯封鎖黑海導致的糧食問題；布林肯表示，美國也會和英國合作重建烏克蘭，英國下月將主持這項會議，匯聚各國政府、私部門、國際金融機構和多邊組織，討論投資烏克蘭的未來。

根據英國國會三月底統計，英國軍援烏克蘭約廿九億美元（約台幣八百九十億元），是全球第二大援助國，僅次於美國的三百廿五億美元（約一兆台幣）。

媒體追問英國是否打算提供長程飛彈給烏克蘭，強化烏克蘭空戰能力，柯維立並未正面答覆，只說會持續和烏克蘭協調。

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