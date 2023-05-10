奧地利宣布 禁止公務手機使用TikTok

維也納政府周三表示，奧地利聯邦政府官員和聯邦政治家必須從政府發給他們的手機中刪除短片共享應用程序TikTok，此舉旨在禁止中國的運營公司獲取敏感數據。TikTok為抖音的海外版。

奧地利內政部長格哈德·卡爾納(Gerhard Karner)表示，對於州和市一級的官員和政治家，奧地利政府建議他們也停止使用TikTok，不過，政治家和官員在私人手機上可以自由地使用該應用程序。

通過此舉，奧地利加入了澳洲、加拿大、英國和歐盟的行列。這些國家早些時候對公共部門發布了類似的規定。

哪些國家有TikTok禁令？

2020年邊境糾紛引發中印緊張關係後，印度政府以「危害國家安全」為由，發布了針對TikTok等十幾款中國軟體的禁令。

在美國，聯邦政府部門的全部工作人員都不能在公務手機上安裝或使用TikTok，安裝過該程序的公務手機必須將其卸載。除此之外，美國大約半數的聯邦州內，政府都禁止在公務手機上使用TikTok。一些大學也禁止通過校園網連接TikTok平台。

英國政府也全面禁止公務手機安裝TikTok，但公務員在私人手機上使用TikTok則不受限制。

紐西蘭的政府網絡對TikTok實施了屏蔽，但對那些工作上需要使用TikTok的人員，則制定了相應的特殊規定。

歐盟委員會和歐洲議會要求工作人員不得在公務手機上使用TikTok。這條禁令也適用於在歐盟委員會登記的私人手機。

比利時、荷蘭也宣布政府工作人員不得在公務手機上安裝使用TikTok。

加拿大政府以「不可接受的安全風險」為由，全面禁止公務手機使用TiKTok。

澳洲官方今年4月表示，未來將全面禁止在政府的設備上使用TikTok。

德國聯邦新聞署禁止其工作人員在公務手機上使用TikTok。但德國政府目前沒有規定不得在公務手機上安裝TikTok。

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