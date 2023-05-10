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印度人口爆炸 失業婦女數量劇增

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
印度人口上月超越中國，成為世界人口最多的國家，但女性就業仍有許多困難。（Photo by Maureen Barlin on Flickr under C.C. License）
印度人口上月超越中國，成為世界人口最多的國家，但女性就業仍有許多困難。（Photo by Maureen Barlin on Flickr under C.C. License）

女性職涯頻碰壁！印度人口上月已超越中國，成為世界人口最多的國家，但大量的新生兒也導致許多印度婦女不得不辭職在家照護孩童，想要返回職場工作也容易碰壁。專家指出，儘管印度有大量的人口紅利，但還是將應對退休潮、年長者照護需求與城鄉差距擴大等問題

印度女性就業率低

BBC》報導，印度人口上月突破14億人，正式超過中國，儘管大量的年輕勞動力是市場巨大的潛力，但其中一大阻礙是「女性在就業市場仍相當弱勢」。曾有婦女因為照顧家庭辭去工作，等到孩子長大後，想要返回職場卻頻頻碰壁，甚至被要求要領取比別人低很多的薪資。

然而，印度將近一半的人口都是女性，但職業女性的比例卻持續下降，更成歷史新低點，2018年僅有21%的婦女在職場就職。專家指出，除了社會的父權思想之外，在印度針對女性的暴力事件頻傳，也減損了女性就職的想法。

面對印度女性勞動參與率過低的問題，經濟學者德斯帕德認為，該國需要在農村地區創造更多的服務業工作，因為農業勞動力需求大多為身強體壯的男性。

人口爆炸也有缺點

半島電視台》報導，印度的青壯年中，有一半的年齡還不到30歲，加速國家的經濟進步，但政府也要調教育與技職計畫，將大量青少年導入就業市場。該國還必須提前計劃應對人口老齡化，建立社會保障體系和老年護理設施。

根據「印度經濟監測中心」（CMIE）指出，印度工作適齡人口當中只有40%有工作或者想要工作，但隨著生育和照顧小孩的時間減少，推斷將會出現愈來愈多女性需要工作。

此外，城鄉差距逐漸擴大也是印度未來需要面對的議題，移民問題專家拉詹指出，「隨著移居者增加，城市地區的人口會逐漸成長，但因為鄉村就業崗位不足，薪酬也低，就導致更多人口移居至城市地區，同時也會產生更多貧民窟和疾病」。

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