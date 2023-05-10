斥資抗衡中國 澳洲擴大與太平洋國家合作

澳大利亞政府週二（5月9日）公布一份預算案，表示將投入巨資，改善與太平洋鄰近國家的關係並加強其國防能力。

這是澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）自去年5月當選以來推動的第二份預算案，該案承諾在未來5年內投入19億澳元（13億美元），以擴大與太平洋國家的合作。

澳大利亞政府聲明寫道：「阿爾巴尼斯政府正向太平洋地區提供一系列轉型援助，以響應太平洋地區的優先事項，以及我們在這個和平、繁榮而有韌性的區域的共同利益。」

這份預算將有14億澳元用於擴大澳洲未來4年內在太平洋地區的國防參與、擴大太平洋地區的安全基礎設施和刑事司法合作。另約有1.14億澳元將用於支持區域架構，3億澳元將用於太平洋國家和澳大利亞未來4年的勞工計劃，包含提高太平洋島民移澳的人數限制，並為短期工人提供額外援助。

澳大利亞《雪梨晨峰報》指，此案之外，澳大利亞去年10月已撥列另9億美元的預算，同樣用於援助太平洋國家。

中國在太平洋島國地區的影響力日益增加，堪培拉一直尋求在該地區建立自己的防禦能力。

路透社指，2032年至2033年，澳洲國防開支佔其GDP的比例將增加0.2%，高於目前為止的預算成長軌跡。

預算聲明稱，澳洲政府將在未來4年內投入逾190億澳元，以實施該政府上個月確立的國防戰略優先事項——這其中將包括90億澳元的AUKUS核動力潛艇計劃、建設澳國遠程打擊能力的41億澳元，以及澳美英的三邊安全協定。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）稱，該國國防開支的中期增長符合周邊戰略情勢。

中國批澳「冷戰思維」

中國去年與位於太平洋區域的所羅門群島簽訂安全合作協議後，引發澳大利亞、美國的廣泛關切，擔憂中國在該地區影響力日增。不過，太平洋國家斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）去年12月上台後，反而承諾廢除其前任拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）於2011年與中國簽署的警察合作協議。

英國《衛報》報導，拉布卡表示，因為「我們（斐濟與中國）的民主制度和司法制度不同」，他將不再允許中國的國安人員在斐濟工作，並稱斐濟此後將「回到那些與我們系統類似」的國家之列。

對此，中國指責澳大利亞企圖破壞北京與斐濟的安全、執法合作，以及中國在太平洋地區的關係，更稱澳大利亞、美國和新西蘭正在「針對」其與斐濟的關係。中國太平洋島國問題特使錢波稱，中國和斐濟之間的關係，並不會破壞或篡奪斐濟的其他關係，中國從未針對美國、澳洲與新西蘭，「同樣，我們的關係（也）不應受到其他方的干擾或影響」。

錢波稱，中方已向斐濟和該區他國解釋過，既然美、澳和新西蘭都在該地區有警務合作，那麼中斐之間也應可進行類似合作。他批評，這些國家正在加劇該地區的地緣政治緊張局勢，具有「冷戰思維」。

對此，中國駐斐濟大使館發表了一份尖銳的聲明，指責其他國家試圖破壞中斐關係。不過，聲明並未指明任何具體國家。使館表示，「中國與斐濟的合作是公開透明的，不針對任何國家，也不應受到任何國家的干擾」，希望「有關國家」摒棄意識形態偏見、客觀理性看待中斐執法警務合作，並「以實際行動為斐濟和太平洋島國多做貢獻，而不是僅僅出於地緣政治需要關心和幫助島國」。

斐濟停止與中國執法合作一事會否成真，仍是未知數。斐濟內政部長蒂克多多（Pio Tikoduadua） 上週在被問及此事時表示，該協議尚在「審查中」，並未終止。

關於「台灣問題」，該使館則稱「一個中國」原則是國際共識，斐濟歷屆政府、新政府均多次重申將繼續堅持此原則，希望斐方以實際行動繼續恪守該政策。

今年3月，斐濟推翻了早前降低台灣駐斐濟外交使團地位的決定，允許該使團恢復使用「中華民國（台灣）」的名稱；4月，拉布卡以「家事」為由，取消了與中國外交部副部長馬朝旭的會晤，一系列事件令北京頗為光火。

（綜合報導）

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