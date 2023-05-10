陸對等報復 驅逐加國駐上海領事

針對加拿大政府宣布將中國駐多倫多總領館領事趙巍列為「不受歡迎的人」，大陸外交部昨天立即採取對等報復措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，並要求其五月十三日前離開中國大陸。大陸外交部發言人並稱，中方保留作出進一步反應的權利。

當地時間八日，加拿大政府宣布驅逐一位大陸外交官，因該名外交官被控試圖恐嚇加國保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）及其在香港的親屬。大陸駐加拿大使館發言人隨即發表談話，揚言將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

據法新社報導，加拿大的外交部長趙美蘭（Melanie Joly）透過聲明表示：「加拿大已經決定宣布趙巍先生為不受歡迎人物」。

趙美蘭稱，「我已經明確表示，我們不會容忍任何形式的外國干涉我國內政行徑。駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事此類行為，他們將被遣送回國」。

加拿大「環球郵報」日前報導，莊文浩因於二○二一年二月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中共情報機構計劃制裁他和他的親戚。

報導引用加拿大安全情報局機密文件指出，這「幾乎可以斷定是想藉此殺雞儆猴，阻止其他人採取反中立場」。當時就傳出一名大陸駐多倫多領事館的外交官員牽涉其中。

對於駐加國外交官遭驅逐，大陸駐加拿大使館發言人表示，加國此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。