蕭茲：歐盟不應成為美、中之外的第三強權

德國聯邦總理蕭茲周二（5月9日）在位於斯特拉斯堡的歐洲議會呼籲在平等條件下開展更多的全球合作，而不是努力將歐盟變成與美國和中國並列的第三個“世界強權”。

他說：“那些仍然懷念歐洲強權夢、為強權幻想服務的人都還停留在過去的時光裡。”

蕭茲表示，隨著非洲、亞洲和南美經濟體地位的提升，21世紀的世界秩序將會是“多極”，而不是“兩極或者三極”。

德新社指出，蕭茲的這番表述與歐盟其他一些領導人的立場形成鮮明對比。法國總統馬克龍最近呼籲歐洲成為與美國和中國並駕齊驅的國際力量。

而蕭茲則在演講中呼籲，歐盟的地緣政治定位是在平等條件下就新的自由貿易協定和伙伴關系進行談判。

他表示，歐洲與亞非拉國家建立起的新的伙伴關系應該“拋棄過去幾十年以歐洲為中心的觀點”，解決糧食安全問題，消除貧困，保護氣候和環境。

蕭茲認為，阿根廷、巴西等國組建的南方共同市場、墨西哥、印度、印尼、澳大利亞和肯尼亞都應該稱為與歐洲簽署自貿協定的伙伴國。

他強調說：“歐洲必須投入世界。”

在談到歐盟與中國的關系時，蕭茲說，盡管雙方的關系發生了變化，但是他仍然把北京看作是一個合作伙伴。他說：“我們和中國之間的關系可以用‘伙伴、競爭者、系統性對手’來描述。但是顯而易見，中國現在作為競爭者和系統性對手的成分正在增加。”

蕭茲還表示，他支持歐盟委員會主席馮德萊恩此前提出的歐盟不會與中國脫鉤，但是應該去風險化。

蕭茲還提到，“美國依舊是歐洲最重要的盟友”。他在演講中還談到了歐盟內部的改革需求，包括為接納更多國家加入歐盟所必需做出的改革。目前歐盟總共擁有27個成員國。

蕭茲呼籲歐洲人不要被普京的“權力秀”嚇到。他警告俄羅斯總統普京，未來“不屬於哪些沉浸於民族主義榮耀和渴望帝國權力的修正主義分子”。他說，歷史不會戰勝未來。

他向歐洲議員們發出呼籲：“讓我們堅定不移地支持烏克蘭——只要它有這項需要。”烏克蘭人目前正在為其強大鄰國的瘋狂行為付出生命的代價。

在談到有關移民的議題時，蕭茲呼籲呼籲盡快就歐洲庇護制度達成協議，在保護外部邊界的同時提供更好的正常移民的機會。

（德新社）

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