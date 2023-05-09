法國准許新納粹遊行 反年改團體嗆雙標

法國警方日前允許新納粹份子集會，但禁止反年改團體在香榭麗舍大道附近遊行，遭質疑雙標。面對外界質疑，巴黎警方表示，因為沒有證據顯示新納粹份子的集會會對公共安全造成威脅，因此依法核准。而反年改團體則似乎是因為近來會在遊行時，敲打平底鍋製造噪音，導致多場集會申請都遭駁回。

新納粹集會助長歧視

根據《巴黎人報》報導，6日有近600名的極右派新納粹份子聚集在法國巴黎，悼念於1994年一場暴力遊行中，因躲避警察追捕在過程中死亡的極右派份子德其厄。但這場集會讓左派人士氣的跳腳。

在法國，5月8日是二戰勝利紀念日，目的就是要紀念同盟國最終戰勝納粹與因法西斯主義而喪失的生命。社會黨參議員艾素利特別發布推文痛斥，讓500名新納粹份子與法西斯份子展現他們的價值觀和標語是對逝者的汙辱，也是在助長種族歧視。

但巴黎警方於8日無奈的表示，法國法律規定，集會遊行只要沒有危害公眾秩序的危險，警方就須依法核准申請。警方才在今年1月因為禁止另一個極右派團體的遊行而被法院宣告違法無效。

反年改遊行屢被禁

《法蘭西24》指出，近日連續被禁止舉行集會的反年改遊行，也可能是法國警方面臨外界批評的原因。反年改團體除了持續抗爭外，現在也加入「平底鍋」這個元素，讓支持者在遊行時邊敲打平底鍋表達不滿。

反年改團體原本預計在馬克宏參加凱旋門二戰紀念儀式時，在旁邊的香榭麗舍大道舉辦遊行，但遭法國警方駁回申請。無獨有偶，里昂警方也駁回了反年改團體想在馬克宏出席「法國抵抗運動」英雄穆蘭追思活動時，在附近舉辦反年改遊行的申請。

但《法蘭西24》也緩頰指出，法國警方近年也駁回了好幾場極端反移民團體的遊行申請，並非只針對反年改團體。

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