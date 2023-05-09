剛果反對派集結 盼終結40年專政

剛果共和國3大反對派8日召開會議，討論如何合作在2026年大選中使從1997年掌權至今的總統恩格索下台，反對派目前打算聚焦貪腐問題。不過他們也面臨許多挑戰，包括在國會中沒有席次，且許多政治領袖遭到政府定罪。近來許多長期執政的國家都有反對黨團結挑戰，如土耳其。

合作終結40年專制

根據《半島電視台》報導，剛果民主與發展黨、共和陣線與人民黨9日進行第一次開會，3黨先前曾籌組「2026民主選擇聯盟」，希望能推倒統治剛果40年的總統恩格索。反對黨雖長期指控恩格索操控選舉，但在其強力鎮壓下，剛果共和國仍處於勞動黨一黨專政的統治。

勞動黨在151席國會中獲得112席，加上執政聯盟共有124席，檯面上的反對黨僅有16席，而參與「2026民主選擇聯盟」的3個政黨在國會中更是完全沒有席次，雖然在民間有一定支持聲量，但因為選制的原因無法在國會取得席次，這次會議也要討論未來如何取得席次。

反對派遭鎮壓

《非洲新聞網》提到，恩格索2026年還可以依據憲法，爭取第5次總統連任，共和陣線的加維特表示，他們還有3年可以討論在選戰中應該聚焦哪些議題，讓民眾感受到剛果需要改變，否則剛果在恩格索的統治下只會愈來愈差，貪汙只會繼續存在。

不只剛果反對派想要推倒執政黨長期統治，《德國之聲》提到，土耳其將於14日舉行總統與國會選舉，反對派也決定團結共推候選人基里達歐魯，對抗執政黨正發黨的總統艾爾段，他已統治土耳其超過20年，期間也透過各種手段鎮壓反對派，打壓言論與性別自由。

【更多精采內容，詳見 】