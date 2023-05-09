外交衝突升高！加拿大罕見驅逐陸外交官 中大使館強烈譴責

加拿大8日宣布驅逐一名中國外交官，原因是一份情報指控他試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和其親屬。

衛報報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）8日在聲明中表示「加拿大已決定宣布趙巍先生為不受歡迎的人物，這個決定是經過仔細考慮所有影響因素之後所做出」。

趙美蘭提到撤換趙巍的決定應在幾年前就做出，且稱「由於沒有採取行動，加拿大已成為外國干涉威脅活動的遊樂場」，他強調「我們不會容忍任何形式的外國干涉」。

對此，中國駐渥太華大使館表示「強烈譴責」這項決定，且已向聯邦政府提出抗議，並將「堅決採取反制措施」。中方此前曾警告稱「如果加拿大撤掉任一名外交官將進行報復」，並表示「從未干涉過加拿大內政、也沒有興趣這樣做」，凸顯2國之間的緊張關係。

據悉，趙巍被指控威脅和騷擾保守黨議員莊文浩及其在香港的家人，莊文浩2021年成功發起一項動議、即投票支持譴責北京當局對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕。

此類外交驅逐在加拿大很少見，突顯出當局對局勢的嚴肅態度。此外，近期加拿大媒體的數篇報導也援引匿名情報稱「中國政府策劃干預加拿大近期2次大選」，不過北京當局否認這些指控。