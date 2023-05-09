快訊

親兄弟不照顧老父親沒遺產分 怒告「遺書無效」結果糗了

星宇航空旅客滯留成田機場睡袋價格曝光！一個不到一千元

大齡求職碰壁 總經理投百封履歷被無視 重返職場靠一招

外交衝突升高！加拿大罕見驅逐陸外交官 中大使館強烈譴責

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
加拿大8日宣布驅逐一名中國外交官，原因是一份情報指控他試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（圖左）和其親屬。路透
加拿大8日宣布驅逐一名中國外交官，原因是一份情報指控他試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（圖左）和其親屬。路透

加拿大8日宣布驅逐一名中國外交官，原因是一份情報指控他試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和其親屬。

衛報報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）8日在聲明中表示「加拿大已決定宣布趙巍先生為不受歡迎的人物，這個決定是經過仔細考慮所有影響因素之後所做出」。

趙美蘭提到撤換趙巍的決定應在幾年前就做出，且稱「由於沒有採取行動，加拿大已成為外國干涉威脅活動的遊樂場」，他強調「我們不會容忍任何形式的外國干涉」。

對此，中國駐渥太華大使館表示「強烈譴責」這項決定，且已向聯邦政府提出抗議，並將「堅決採取反制措施」。中方此前曾警告稱「如果加拿大撤掉任一名外交官將進行報復」，並表示「從未干涉過加拿大內政、也沒有興趣這樣做」，凸顯2國之間的緊張關係。

據悉，趙巍被指控威脅和騷擾保守黨議員莊文浩及其在香港的家人，莊文浩2021年成功發起一項動議、即投票支持譴責北京當局對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕。

此類外交驅逐在加拿大很少見，突顯出當局對局勢的嚴肅態度。此外，近期加拿大媒體的數篇報導也援引匿名情報稱「中國政府策劃干預加拿大近期2次大選」，不過北京當局否認這些指控。

加拿大 北京 保守黨

延伸閱讀

外交官恐嚇加國議員遭驅逐 陸使館揚言後果由加方承擔

查理三世加冕 加拿大發行新硬幣與郵票慶祝

加拿大擬逐中國外交官 中方批挑釁：奉陪到底

環時：加拿大對中國捕風捉影 美國一旁偷笑

相關新聞

秦剛會伯恩斯後 美國務院表明布林肯想訪陸、一中政策沒變

中國大陸外長兼國務委員秦剛8日在北京會晤美國駐大陸大使伯恩斯（Nicholas Burns）。路透及「阿拉伯衛星電視台」...

岸田結束訪韓：日韓將迎新時代

日本首相岸田文雄八日與「韓日議員聯盟」和「韓國經濟人聯合會」會晤後，結束兩天一夜的訪韓行程。他在返日前表示，與南韓總統尹...

外交衝突升高！加拿大罕見驅逐陸外交官 中大使館強烈譴責

加拿大8日宣布驅逐一名中國外交官，原因是一份情報指控他試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和...

【專家之眼】海權與陸權勢力進一步對峙

近日，日本與北大西洋公約組織（NATO）都表明，計劃明年在東京開設北約在印太地區第一個聯絡辦事處，此乃繼2022年9月，...

表哥是人大代表 溫哥華華裔市長 身陷「中國助選」風暴

父母來自香港的沈觀健（Ken Sim）去年當選溫哥華市長，成為該市首位華裔市長，但加拿大「環球郵報」今年2月披露情報單位的機密文件，指北京干預加拿大選舉，包括溫哥華市長選舉，使沈觀健陷入北京助他當選的風暴中。而沈觀健又是香港特別行政區全國人大代表陳智思的表弟，陳智思是香港前行政長官林鄭月娥任內的首席顧問，沈觀健擊敗友台的前市長史都華（Kennedy Stewart），是北京助他當選嗎？他能撇清與北京的關係？

路透專欄：G7口徑一致 是對付中國武力犯台的最佳嚇阻

在荷馬史詩的《奧德賽》中，主角必須讓他的船度過於兩大危難：多頭妖怪錫拉（Scylla）和卡力布狄斯（Charybdis）漩渦。本月在廣島舉行的七大工業國高峰會談，各國在台海問題也深感類似處境：他們一面不希望北京進犯台灣，一面也要避免和中華人民共和國開戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦