快訊

侯友宜：反獨、反一國兩制 堅守中華民國憲法

大型車事故連續4年死傷逾萬人 交通部內互推皮球

促俄烏對話 美：尊重烏克蘭 相信中方可扮演適當角色

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

針對中國大陸推動俄烏和談，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）8日表示，任何努力都必須與烏克蘭夥伴密切協調，相信中方可以扮演適當角色；美國官員的態度已經從公開警告北京不要軍援俄羅斯，轉變為認可中方在斡旋和平談判中能發揮作用。

中方將派遣中國歐亞事務特使李輝出訪烏克蘭等國，推動停火與透過外交解決戰爭。

巴特爾表示，任何外交行動都必須和烏克蘭夥伴密切協調，任何進展都必須由烏克蘭來決定，遭受侵略的是烏克蘭，烏克蘭人民每天受到俄國無人機和飛彈的攻擊。

國務院對在俄烏戰爭進行時，不斷公開警告北京不要軍援俄羅斯或協助俄國逃避國際制裁，但一直沒有確切證據。

國務卿布林肯（Antony Blinken）3日與華盛頓郵報專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）對談時提到，北京當然可能扮演發揮作用的角色，這可能是非常有幫助的；但究其根本必須是俄國總統普亭做出最基礎的決定（指撤軍停戰），目前尚未見到。

華郵當時分析，布林肯的坦白呼應了美國政府官員的私下看法，美方有意將中方納入推動和平努力的行列；俄羅斯雖不滿中方斡旋，但也拒絕不了中方的意願，部分美國官員認為，要阻止俄國侵略並穩定局面，只能由中方擔任保證人。

巴特爾在例行記者會針對中方派出特使斡旋，拒絕作出任何評估，呼籲中方尊重烏克蘭的意見，並說，「我們一直認為並相信中華人民共和國可以扮演適當角色。」

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）剛剛會晤中國大陸國務委員兼外交部長秦剛，巴特爾重申美中維持對話管道暢通的重要性，美中可在氣候、公衛和糧食安全等議題上合作。

巴特爾表示，美國40多年來，基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的一個中國政策沒有改變，美國的立場很明確，就是持續與盟友夥伴共同推動共享的繁榮、安全和價值觀，改變現狀從來都不是美國政府的做法。

巴特爾重申，美國仍希望安排布林肯在條件允許的狀況下訪問中國大陸，但目前沒有進度。

美國 烏克蘭 北京

延伸閱讀

陸外交部：中國-中亞峰會將簽署重要政治文件

秦剛出席中阿巴三方外長對話 同意加強反恐

秦剛會俄國外長談烏克蘭危機 堅持勸和促談

盼今年訪中 布林肯：透過交往建構雙邊基礎與護欄

相關新聞

秦剛會伯恩斯後 美國務院表明布林肯想訪陸、一中政策沒變

中國大陸外長兼國務委員秦剛8日在北京會晤美國駐大陸大使伯恩斯（Nicholas Burns）。路透及「阿拉伯衛星電視台」...

岸田結束訪韓：日韓將迎新時代

日本首相岸田文雄八日與「韓日議員聯盟」和「韓國經濟人聯合會」會晤後，結束兩天一夜的訪韓行程。他在返日前表示，與南韓總統尹...

促俄烏對話 美：尊重烏克蘭 相信中方可扮演適當角色

針對中國大陸推動俄烏和談，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）8日表示，任何努力都必須與烏克蘭夥伴密...

表哥是人大代表 溫哥華華裔市長 身陷「中國助選」風暴

父母來自香港的沈觀健（Ken Sim）去年當選溫哥華市長，成為該市首位華裔市長，但加拿大「環球郵報」今年2月披露情報單位的機密文件，指北京干預加拿大選舉，包括溫哥華市長選舉，使沈觀健陷入北京助他當選的風暴中。而沈觀健又是香港特別行政區全國人大代表陳智思的表弟，陳智思是香港前行政長官林鄭月娥任內的首席顧問，沈觀健擊敗友台的前市長史都華（Kennedy Stewart），是北京助他當選嗎？他能撇清與北京的關係？

路透專欄：G7口徑一致 是對付中國武力犯台的最佳嚇阻

在荷馬史詩的《奧德賽》中，主角必須讓他的船度過於兩大危難：多頭妖怪錫拉（Scylla）和卡力布狄斯（Charybdis）漩渦。本月在廣島舉行的七大工業國高峰會談，各國在台海問題也深感類似處境：他們一面不希望北京進犯台灣，一面也要避免和中華人民共和國開戰。

泰國國會大選將屆 警方嚴防選舉暴力行為

泰國將在14日舉行國會眾議員選舉，泰國警方繃緊神經，避免選前出現任何選舉暴力行為，同時向民眾宣導正確的選舉法規

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦