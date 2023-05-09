促俄烏對話 美：尊重烏克蘭 相信中方可扮演適當角色

針對中國大陸推動俄烏和談，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）8日表示，任何努力都必須與烏克蘭夥伴密切協調，相信中方可以扮演適當角色；美國官員的態度已經從公開警告北京不要軍援俄羅斯，轉變為認可中方在斡旋和平談判中能發揮作用。

中方將派遣中國歐亞事務特使李輝出訪烏克蘭等國，推動停火與透過外交解決戰爭。

巴特爾表示，任何外交行動都必須和烏克蘭夥伴密切協調，任何進展都必須由烏克蘭來決定，遭受侵略的是烏克蘭，烏克蘭人民每天受到俄國無人機和飛彈的攻擊。

國務院對在俄烏戰爭進行時，不斷公開警告北京不要軍援俄羅斯或協助俄國逃避國際制裁，但一直沒有確切證據。

國務卿布林肯（Antony Blinken）3日與華盛頓郵報專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）對談時提到，北京當然可能扮演發揮作用的角色，這可能是非常有幫助的；但究其根本必須是俄國總統普亭做出最基礎的決定（指撤軍停戰），目前尚未見到。

華郵當時分析，布林肯的坦白呼應了美國政府官員的私下看法，美方有意將中方納入推動和平努力的行列；俄羅斯雖不滿中方斡旋，但也拒絕不了中方的意願，部分美國官員認為，要阻止俄國侵略並穩定局面，只能由中方擔任保證人。

巴特爾在例行記者會針對中方派出特使斡旋，拒絕作出任何評估，呼籲中方尊重烏克蘭的意見，並說，「我們一直認為並相信中華人民共和國可以扮演適當角色。」

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）剛剛會晤中國大陸國務委員兼外交部長秦剛，巴特爾重申美中維持對話管道暢通的重要性，美中可在氣候、公衛和糧食安全等議題上合作。

巴特爾表示，美國40多年來，基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的一個中國政策沒有改變，美國的立場很明確，就是持續與盟友夥伴共同推動共享的繁榮、安全和價值觀，改變現狀從來都不是美國政府的做法。

巴特爾重申，美國仍希望安排布林肯在條件允許的狀況下訪問中國大陸，但目前沒有進度。