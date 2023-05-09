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岸田結束訪韓：日韓將迎新時代

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本首相岸田文雄（左），結束短短兩天一夜的韓國訪問後，在離開前接受日本媒體聯訪時，對於這次的日韓首腦會談表示非常滿意。 歐新社
日本首相岸田文雄（左），結束短短兩天一夜的韓國訪問後，在離開前接受日本媒體聯訪時，對於這次的日韓首腦會談表示非常滿意。 歐新社

日本首相岸田文雄八日與「韓日議員聯盟」和「韓國經濟人聯合會」會晤後，結束兩天一夜的訪韓行程。他在返日前表示，與南韓總統尹錫悅的信賴關係已進一步深化，兩人將攜手開啟日韓「新時代」。

岸田七日和尹錫悅舉行近一個多月來的第二次高峰會，八日下午啟程返國。岸田對該國會議員聯盟成員說，議員聯盟是支持兩國關係的重要骨幹，未來將強化支援兩國各層級的人員交流，盼藉此加深理解、改善關係。

與韓國六大經濟團體及韓日經濟協會代表會晤時，岸田亦期待兩國在供應鏈、尖端產業上的合作。

南韓總統辦公室高官指稱，日韓這次會前並未就歷史問題做任何協商，韓方也未提出應該正式道歉、表態等相關要求，但日方「主動展現誠意」，尹錫悅對此表示感謝。據報導，就歷史問題，岸田只向日本外交相關官員說「交給我」，以自己的方式傳達日方立場。

南韓國內也有認為應要求日本政府正式道歉的輿論，但韓方在事前協商過程中「完全沒提」，「顯示不願就此再施壓日方」。因此岸田主動表態，或可視為對韓方釋出善意的正面回應。韓方高官認為，「雖無法達到百分之百滿意，但正朝向我們期盼的方向」。

尹錫悅 日本 議員

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