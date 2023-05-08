快訊

路人看傻...東京銀座名錶店爆蒙面搶案 3歹徒持刀行搶影片瘋傳

國民黨5月17日「內定」徵召侯友宜？ 宣明智這麼看

經典動畫《魔法阿媽》本尊逝世 黃仲崑貼母子照哀痛證實

東京銀座名錶店爆蒙面搶案！已有4人被捕 犯案影片瘋傳

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本東京銀座名錶店當地時間8日傍晚6時30分左右，遭數名戴白色面具的男子持刀入內行搶，砸碎展示櫃搶走許多名錶。圖為警方趕往搶案現場調查。擷取自推特。
日本東京銀座名錶店當地時間8日傍晚6時30分左右，遭數名戴白色面具的男子持刀入內行搶，砸碎展示櫃搶走許多名錶。圖為警方趕往搶案現場調查。擷取自推特。

日本NHK報導，日本東京銀座名錶店當地時間8日傍晚6時30分左右，遭數名戴白色面具的男子持刀入內行搶，砸碎展示櫃搶走許多名錶。消息人士指出，警方已逮捕四名涉案男子，據稱其中三人是主謀，警視廳也正在調查詳細狀況。

案發地點位於東京地鐵銀座站以西400公尺處，道路兩旁精品店和餐廳林立。數名男子當地時間8日傍晚6時30分左右闖入銀座主要街道的名錶店，持刀威脅店員稱「快趴下，否則殺了你」，隨後砸碎展示櫃洗劫名錶並逃入接應車輛逃逸。店員並沒有受傷。

日本警視廳以搶劫案的方向偵辦，消息人士稱他們在東京都港區赤坂逮到四名嫌犯。據稱當時闖入店內搶劫的是三個人，警視廳還在調查詳細案情。

犯案過程的影片也在網路瘋傳，影片顯示許多路人目睹犯案過程，但似乎愣住了。一名在附近工作的50多歲男子指出，「戴著白色面具的三名男子闖進店內洗劫名錶，隨後搭白色車輛逃逸。銀座人多車多，根本沒想過會發生搶案。附近發生這種事實在很可怕」。

日本 東京 搶劫

延伸閱讀

東京西新井車站傳爆炸聲！咖啡罐炸開釀2人輕傷 警：罐子被開數個洞

相關新聞

東京銀座名錶店爆蒙面搶案！已有4人被捕 犯案影片瘋傳

日本NHK報導，日本東京銀座名錶店當地時間8日傍晚6時30分左右，遭數名戴白色面具的男子持刀入內行搶，砸碎展示櫃搶走許多...

東京車站咖啡罐爆炸釀2傷！49歲中國籍男子遭逮捕稱「裝了洗潔劑」

日本東京都足立區西新井車站今天有一個放置在自動售票機附近的咖啡罐突然爆裂，導致2人受到輕傷。放置罐子的49歲中國籍男子表...

東京西新井車站爆炸案1男遭拘留 傳咖啡罐內含強鹼液體

日本NHK報導，日本東京都足立區西新井車站稍早傳出咖啡罐爆裂導致兩人受輕傷，警方目前已拘留疑似涉案的40多歲亞裔男子。日...

拜登政府可能動用「總統授權」加快供台5億美元軍備 專家曝背後涵義

彭博社周末援引消息人士報導，拜登政府計劃比照軍援烏克蘭的一種應急授權模式，向台灣提供價值5億美元的武器裝備...

禍從天降！印度空軍「飛行棺材」墜毀民宅 3村民死亡

印度新德里電視台報導，印度官員表示，印度空軍一架米格-21戰機8日在西部拉賈斯坦邦一處民宅墜毀，已知造成三名村民死亡。據...

23年來首見 法國總統馬克宏7月赴德國進行國是訪問

法國與德國今天宣布，法國總統7月將前往德國進行國是訪問，為23年來首見。值此之際，兩國關係正因能源政策和中國等多項議題而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦