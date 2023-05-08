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熱爆！越南、寮國和泰國曼谷周末氣溫破攝氏40度創新高

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
隨著熱浪在整個周末席捲東南亞國家，越南、寮國和泰國首都曼谷氣溫紛紛飆破攝氏40度創下新高。歐新社
隨著熱浪在整個周末席捲東南亞國家，越南、寮國和泰國首都曼谷氣溫紛紛飆破攝氏40度創下新高。歐新社

美國CNN報導，隨著熱浪在整個周末席捲東南亞國家，越南、寮國和泰國首都曼谷氣溫紛紛飆破攝氏40度創下新高，當地高溫也因造成汙染水平飆高的嚴重霧霾季節惡化。

科學家長久以來警告，隨著人為造成的氣候危機造成的影響加速發展，熱浪會愈來愈嚴重。天氣史學家埃雷拉（Maximiliano Herrera）指出，越南北部襄陽縣氣溫達到攝氏44.2度，創下該國有記錄以來新高；寮國西北部龍坡邦（Luang Prabang）當天氣溫達攝氏43.5度，打破該國上月創下的攝氏42.7度記錄。

同時，泰國首都曼谷6日也觀測到攝氏41度高溫，也創下新高。

CNN指出，4、5月往往是東南亞國家最熱的月份，在季風帶來降雨緩解嚴熱前，氣溫往往上升。東南亞氣溫預計未來幾天會回復至正常水平，但隨著氣候危機惡化，前所未見的高溫事件愈來愈普遍。

高溫 東南亞 泰國 越南

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