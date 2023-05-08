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日韓暫擱歷史歧見 全面聯手作抗中、朝

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
圖說：日本首相岸田文雄7日旋風訪韓，是日本12年後再有首相出訪韓國。(photo by 内閣官房内閣広報室via Wikimedia, used under CC License)
圖說：日本首相岸田文雄7日旋風訪韓，是日本12年後再有首相出訪韓國。(photo by 内閣官房内閣広報室via Wikimedia, used under CC License)

日本首相岸田文雄7日在首爾與南韓總統尹錫悅舉行世紀性會面，顯見日韓要加強合作來對抗日漸嚴峻的區域態勢。尹錫悅與岸田文雄上任後，決定將歷史歧見擺一旁，在軍事、經濟、科技上全面深化合作，岸田文雄也邀請尹錫悅出席將在日本舉辦的G7峰會。

邀韓出席G7

根據《路透社》報導，在南韓總統尹錫悅3月訪日之後，日本首相岸田文雄也在7日旋風訪韓，是自2011年時任日本首相野田家彥後，再度有日本首相訪韓。日韓決定深化合作的決定也受到美國的支持，因為這有助於美國加強抗中抗北韓的戰線。

在與尹錫悅會面後，岸田文雄表示將會與南韓全面加深兩國關係，並一同商討日韓如何攜手面對日益嚴峻的區域態勢。他也邀請尹錫悅參加即將在日本舉行的G7領導人峰會，並希望能順勢舉辦美、日、韓三國領導人會談。三國會談將會著重在如何應對北韓的核威脅，以及美國的區域戰略規劃。

擱置歷史歧見

日本時報》指出，為了安撫日韓兩國仍對二戰日本在韓國犯下暴行所耿耿於懷的民眾，岸田文雄也特別到南韓國家公墓祭奠南韓老兵、逝世總統與獨立運動烈士。他表示，此次出訪南韓的目的是希望能重啟「穿梭外交」，增強與韓國的關係。

尹錫悅也在先前的專訪中指出，不願意再拿百年前的事情一直逼日本下跪，雙方領導人都很有默契的互相做球，就是希望能擱置歧見，加強合作。日韓目前也在協商要互相將對方重新放回優先貿易夥伴白名單，降低貿易障礙與成本。日本也在3月放寬對南韓的3種半導體原料出口管制，可說是誠意滿滿。他

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岸田文雄 尹錫悅 南韓 日本 G7

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