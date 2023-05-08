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韓製火箭世界號24日3次試射 將搭載實用級衛星

中央社／ 首爾8日專電
世界號去年6月進行的第2次試射成功將運載的模擬實驗衛星送上軌道，本月進行的第3次試射將是世界號首次運送實用級衛星。 圖／美聯社資料照
世界號去年6月進行的第2次試射成功將運載的模擬實驗衛星送上軌道，本月進行的第3次試射將是世界號首次運送實用級衛星。 圖／美聯社資料照

完全由韓國自主研製的運載火箭世界號（NURI，KSLV-II）24日將進行第3次試射，在去年第2次試射成功基礎上，這次肩負將包括次世代小型衛星2號在內的8架實用級衛星送上軌道任務。

韓國科學技術情報通信部與韓國航空宇宙研究院（航宇研）日前公開了世界號第3次試射準備現場，這次試射與前兩次相同，將於首爾南方約485公里的全羅南道高興郡羅老宇宙中心進行，逾百人組成的研究團隊與相關企業人員正為最後組裝及試驗程序奔走。

世界號在2021、2022年分別進行試射，第1次試射因因固定裝置鬆脫、管線變形導致失敗，去年6月進行的第2次試射成功將運載的模擬實驗衛星送上軌道，本月進行的第3次試射將是世界號首次運送實用級衛星。

預計透過第3次試射送出的衛星已陸續送到羅老宇宙中心，正在進行最終檢驗、搭載工作。這些衛星都是來自韓國國內各大學、研究機關及企業研製的實用級衛星，包括一架主衛星與7架副衛星，主衛星為韓國科學技術院（KAIST）研發的次世代小型衛星（NEXTSAT-2），將在近地軌道執行2年觀測任務。

航宇研表示，研發並試射世界號的過程中累積許多失敗與成功的經驗，系統綜合企業韓華航太（HanhwaAeroSpace）這次也參與總組裝工作，將累積經驗傳授給民間企業，藉此培植民間業者獨立開發作業能力。

韓國政府1989年成立航宇研，展開自主研發火箭之路，2002年開始的羅老號運載火箭研製計畫，除第一節火箭由俄羅斯製造外，皆由韓國自主研製，在2013年1月成功發射；2010年啟動的世界號計畫則完全由韓國自主研發製造，共有300多個韓國企業參與開發，帶動相關產業技術發展。

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