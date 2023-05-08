區域關係正常化 敘利亞重回阿盟

【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】

阿拉伯國家聯盟7日宣布恢復敘利亞的會籍，凸顯敘利亞總統阿塞德努力突破美國外交封鎖的做法奏效。儘管美國懷疑阿塞德真的有意和平結束內戰，阿盟則認為，讓敘利亞重返阿盟將有助於區域國家協助敘利亞盡早結束內戰，恢復國內與區域秩序。

終結內戰是阿盟目標

根據《法蘭西24》報導，阿盟7日宣布恢復敘利亞被暫停的會員資格，讓敘利亞在歷經12年之後，終於重返這個重要的區域組織。

此外，阿盟秘書長也將與約旦、沙烏地阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩與埃及的外長共組委員會，希望透過互惠與溝通，逐步協助敘利亞結束內戰。

儘管阿盟釋出善意，阿盟秘書長蓋特仍向媒體表示，恢復會籍不代表各國會與敘利亞全面恢復外交關係。「是否要與敘利亞關係正常化是各主權國家的決定」。而當被媒體問及敘利亞是否能參加19日的領導人峰會，蓋特也表示，敘利亞已經是完整會員，若總統阿塞德想參加，當然能參加。

敘終結內戰令人質疑

英國《BBC》指出，對於敘利亞重返阿盟是否有助於阿塞德和平終結內戰，外界仍有分歧看法。阿盟的理想藍圖是要借用會員國的整體力量，協助阿塞德處理難民與毒品走私問題，並逐步帶動敘利亞國內的政治談判，最終和平結束內戰。

美國國務院認為，儘管他們認同阿盟想要終結敘利亞內戰的理念，但認為敘利亞現在「不值得」重返阿盟。英國中東、北非、南亞與聯合國事務國務大臣艾哈邁德勳爵就表示，英國政府仍然反對與阿塞德政權互動，並痛斥阿塞德仍然在「居留、虐待與殺害無辜的敘利亞人」。

英、美也都懷疑阿塞德是否真心想要終結內戰，還是只是藉機壯大勢力。阿盟此舉是否有助終結已經長達12年的內戰，只能交給時間來證明。

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