以色列反司改續抗爭 連18週聲量未減

【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】

以色列總理納坦雅胡推出的司法改革遭遇強大人民反彈，已經連續18週都有民眾遊行抗議。儘管納坦雅胡宣布暫停推動，並在總統的調解下，與在野黨展開磋商，但反司改人士仍不買帳，要求納坦雅胡撤回法案，否則將繼續組織遊行與罷工。

反司改聲量不減

根據《法蘭西24》報導，以色列各地6日再現反司改遊行，儘管已經進入第18週，但仍聲浪不減。首都特拉維夫有數千至數萬人集合，高舉以色列國旗與反納坦雅胡的標語。其中有人高舉國家安全部長本-格維爾的照片，並稱他為「國家失敗部長」，藉此表達不滿。

遊行組織方發布聲明表示，納坦雅胡暫停而非放棄司改計畫，且試圖與在野黨們達成妥協，是試圖將以色列轉變成「彌賽亞式的危險獨裁政權」。儘管支持司改的陣營宣稱是要平衡三權之間的關係，反對者痛批司改根本是在強化立法、行政權，將對以色列的民主法治造成傷害。

繼續抗爭直到撤回

《以色列時報》指出，以色列前外長與司法部長利夫尼出席遊行時向大眾呼籲，就算納坦雅胡展現出妥協誠意，也要持續抗爭。她認為，只要抗爭力道一鬆，執政黨就會伺機通過司改。

截至目前為止，反司改的群眾也持續在以色列各地展開公民不服從運動，包含阻塞高速公路，在部長家裡、政府辦公大樓、重要宗教景點等地示威遊行，就是希望能持續施壓，直到執政黨撤回司改計畫為止。

最近民調也顯示，執政黨因為司改計畫、高通膨、與周遭國家的武裝衝突、高犯罪率等問題，導致支持率全面下滑。

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