歐盟擬以協助俄羅斯軍武為由制裁七家陸企

歐盟自俄烏戰爭爆發以來首次提議對七家大陸企業實施制裁，理由是這些公司出售可用於武器的設備給俄羅斯，此舉有可能讓歐洲和北京當局的關係更加緊張。

英國金融時報報導，歐盟成員國本周將討論一項新的制裁措施，被列入制裁名單的七家陸企，其中幾家已遭到美國政府制裁。但這份制裁清單需要27個成員國一致通過才能實施。

歐盟原本始終避免針對中國大陸，曾表示沒有證據指明中國大陸直接向俄羅斯提供武器。

名單上的兩家陸企：三合成半導體和金派科技已遭到美國制裁。而另兩家設在香港的信諾電子和希馬科技，也早被美國財政部列入黑名單。

歐盟指控製造電腦晶片的三合成半導體公司，「設法規避出口管制，並取得或設法取得美國來源的物品以支持俄羅斯的軍事和/或國防工業基礎」。

美國財政部先前已表示，金派提供俄羅斯具有「包括巡弋飛彈制導系統在內的國防應用」的微電子產品。

歐盟也建議制裁一些伊朗公司，這些公司涉及製造並供應無人機給俄羅斯。

歐盟也希望更廣泛解決規避制裁的問題，草案建議，如果外交施壓無效，允許歐盟限制特定產品賣到第三國。不過，凡針對公司或國家的個別措施都必須經過歐盟成員國批准。