日韓新關係 夙怨與國際角力

日本與南韓因韓籍慰安婦及徵用工等歷史問題未解導致長年關係冷淡，儘管雙方政府多次嘗試修復裂痕，美國也持續施壓，國民的夙怨卻沒那麼容易撫平。日本首相岸田文雄七日與南韓總統尹錫悅會晤，紐約時報報導，這次高峰會將是日韓關係下一步發展的關鍵，兩國領袖如何回應歷史問題及當前挑戰，將為各界高度關注。

中國大陸亟欲重塑全球秩序、俄羅斯入侵烏克蘭、全球供應鏈和台灣海峽問題，都使日韓更加靠攏美國。美國總統拜登在去年夏天北約峰會上提出自由開放的亞太地區願景，獲得日韓正面回應。此外，北韓近年頻繁進行核試射，不僅將飛彈射越日本領空，還揚言對南韓發動核戰。讓過去不曾正式締結軍事聯盟的日本與南韓開始考慮合作。尹錫悅三月訪日後，宣布「韓日軍事情報保護協定」全面正常化，重啟兩國情資共享，因應北韓威脅。

經濟方面，日本宣布對南韓晶片製造的關鍵電子原料祭出出口限制，並把對方從出口優惠國「白名單」剔除。日本近來撤銷相關限制，同意開啟經濟安全對話，計畫與南韓在高科技領域展開合作。

日韓三月峰會結果讓尹錫悅大受國內撻伐，認為南韓在這場談判上「慘敗」。南韓政治評論家指責尹錫悅對日本讓步太多、為南韓爭取太少。紐約時報指出，不少南韓人民眾認為，日韓關係未來如何發展，主要取決於日本領導高層如何看待殖民時期的歷史。

一份三月民調顯示，高達六成四的南韓受訪者認為，除非日本政府改變對歷史事件的態度，否則南韓不應急著加深合作關係。岸田七日並未正式為徵用工問題道歉，南韓社會後續的反應，有待觀察。