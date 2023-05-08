岸田訪韓 尹錫悅：合作優先

日本首相岸田文雄七日啟程出訪南韓兩天，在首爾和南韓總統尹錫悅會談，歷時近兩小時。尹錫悅表示兩國未來的合作「優先於歷史（問題）」。針對日本殖民朝鮮半島時期，日企強徵的韓籍工人（徵用工）問題，岸田說他感到痛心，但他並未就日韓關係最大障礙的歷史認識問題公開道歉，僅重申日本政府對一九九八年日韓共同宣言的立場，「今後也不會動搖」。

徵用工 仍由第三方代賠

岸田偕妻子岸田裕子七日上午從東京羽田機場搭機，在中午前飛抵首爾近郊的軍用機場。岸田夫婦下機後隨機前往南韓的國家墓園「國立首爾顯忠院」祭拜默哀。日韓代表團共分兩場會談，第一場僅限岸、尹等少數人參與，共進行約四十分鐘；第二場才是全體成員出席。當晚六時過後，兩位領袖在首爾龍山區的總統辦公室舉行聯合記者會。

尹錫悅在記者會中說，歷史問題重要的是懷著誠意解決。有關前述徵用工的賠償問題，他自認為南韓政府三月提出由第三方代賠的方案，可同時滿足一九六五年兩國建交時簽署的「請求權協定」，以及二○一八年南韓最高法院裁決（即勒令相關日企必須賠償受害徵用工）的折衷方案，這是「法律上無懈可擊的唯一解法」。

在岸、尹兩人最關心的北韓問題上，尹錫悅表示，不反對日本參與旨在強化美國對朝「延伸性嚇阻」的美韓「華盛頓宣言」，只要日方準備好，美日韓可隨時就此展開合作。

福島核廢水 韓派專家考察

兩位領袖並談及在半導體供應鏈的建立上加強兩國合作。尹錫悅說，南韓半導體製造商能與日本材料及零組件企業，構築強韌的供應鏈。他還說，日韓在國防、經濟，全球性議題上必須密切合作，做出協調一致的反應。

至於據信可能在七月後開始排放的日本福島縣東京電力公司福島第一核電廠廢水，這次領袖會談亦達成韓方本月派專家考察團前往該廠考察的協議。

十日即就任滿周年的尹錫悅還說，岸田來訪代表兩國恢復二○一一年中斷的領袖「穿梭外交」，雙邊關係「步入正軌」。他並將應岸田之邀，於十九日訪日參加在廣島市召開的七大工業國集團（Ｇ７）高峰會，兩人屆時將一同赴當地的和平紀念公園，謁第二次世界大戰末期原爆的韓籍罹難者慰靈碑，另將與美國總統拜登舉行美日韓領袖會談，共商北韓情勢。

日相上次訪韓是二○一八年二月安倍晉三出席平昌冬奧開幕式。尹錫悅三月赴東京也是南韓總統睽違十二年訪日，不到兩個月，日韓領袖已兩度會談。