睽違12年重啟「穿梭外交」…日韓舉行首腦會談 雙邊關係融冰中

日本首相岸田文雄周日（5月7日）抵達首爾，與南韓總統尹錫悅舉行日韓首腦會談，旨在深化雙邊關係以應對平壤日益加劇的核威脅。

據韓聯社報導，岸田文雄周日前往位於首爾市銅雀區的國家公墓「顯忠院」參拜，當地祭祀的是南韓殉國英烈。周五午後，岸田與尹錫悅在龍山總統府舉行首腦會談。

岸田表示，他希望在本月的七國集團峰會前，討論近期發生的事件以及在印太地區就全球問題開展的合作。岸田此前邀請尹錫悅參加本月將於日本舉行的七國集團峰會，並將在場外與美國舉行三方會談。

據共同社報導，岸田文雄在周日的日韓首腦會議開始時表示，兩國已經活躍開啟了各種對話，希望就兩國關係的進展交換意見。

韓聯社則引述尹錫悅稱，他感受到了開創兩國關係空前友好時代的責任感。兩國雖然時隔12年才重啟「穿梭外交」，但兩國領導人在兩個月內相互訪問，良好的改變趨勢雖來之不易，但一旦形成就很可能成為大勢所趨。

艱難歷史問題

日本在1945年之前對朝鮮半島殖民佔領長達35年，導致日韓長期以來關係冷淡。日本在殖民時期在朝鮮的暴行，如性奴役和強迫勞動，造成兩國難以和解。

南韓總統尹錫悅正試圖修復雙邊關係，並將其視為執政優先事項。儘管兩國存在歷史恩怨，尹錫悅今年3月曾訪問日本，希望日韓關係能翻開新篇章。

在回訪南韓前，岸田文雄對記者表示，他希望與尹錫悅「開誠布公地交流」。

然而，少有專家認為岸田文雄會對日本在朝鮮半島的暴行進一步致歉，儘管他們認為日本迄今的道歉仍嫌不足。

2015年，日韓就就長期懸而未決的二戰期間日本強征大量南韓女性為俗稱的「慰安婦」問題達成協議。根據這一協議，南韓將設立「慰安婦」賠償基金，日方為之撥款10億日元（約值830萬美元）。但由於改基金會為受害者提供的幫助不足，很快就被南韓政府注銷。

首爾國立大學國際問題研究所研究教授恩格爾（Ben Engel）對法新社表示，如果岸田文雄不真誠致歉，他在首爾不太可能受到歡迎。

美國國務院東亞和太平洋事務前助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）則對路透社指出，日本領導人正放慢腳步以適應國內政治。

本周六，約有100名南韓民眾抗議岸田的到訪，認為殖民主義的錯誤行為必須成為峰會議程的首要議題。

朝鮮核目標被提上議程

高麗大學國際關係教授李信和對路透社指出，尹錫悅此前已表示，岸田的道歉沒有必要；他可能會關注日韓在面對朝鮮核威脅使的共同合作。

事實上，據共同社報導，尹錫悅周日表示「必須擺脫若不完全梳理歷史問題就一步也無法向未來合作邁進的觀念」。他此前在接受《華盛頓郵報》專訪時也曾說過，因為百年前的事情要求日本下跪道歉，他無法接受這樣的觀點。

美國總統拜登近期在白宮接待了尹錫悅，雙方簽署《華盛頓宣言》。根據這份宣言，美國承諾與南韓分享更多核情報信息。尹錫悅則承諾南韓將不會追求發展自己的核項目。

朝鮮最高領導人金正恩去年9月宣布，朝鮮擁核地位「不可逆轉」，自此之後更加倍進行武器開發和試驗。

(路透社、法新社)

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