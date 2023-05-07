智庫：美歐應與全球「搖擺國家」打交道

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會周二（5月2日）在最新報告中指出，如果西方國家希望維持在國際舞台上的影響力，必須與新興「搖擺國家」進行更有意義的接觸。

報告作者指出，巴西、印度、印尼、沙特阿拉伯、南非和土耳其是在世界舞台上具有重要影響力的搖擺國家，它們對於在西方跨大西洋聯盟之外的合作各有不同偏好。

在俄羅斯入侵烏克蘭和美中競爭不斷加劇的背景下，這些國家比以往任何時候都更能影響全球事務。

馬歇爾基金會主席康利（Heather A. Conley）寫道：「西方經常錯誤地將這些搖擺國家與其他選擇成為或處於兩個新興全球集團之間的國家統稱為全球南方，但這一標簽反映出缺乏知識嚴謹性」。

「這些國家是國際機遇時刻的外交和經濟創業者」。

國際合作需要靈活性

報告指出，巴西的合作是務實的，其領導層不認為與不同伙伴（例如中國、歐盟、俄羅斯和美國）的合作是互相沖突的。西方國家因此應在氣候變化、不平等和其他全球治理問題上與之加強合作，接受從傳統權力中心的轉移。

南非也主張一個多級的全球秩序，並認同所謂的全球南方。報告稱，西方領導人可以通過專注於對雙方有利的具體政策領域，以促進更緊密的合作。

報告作者昆塞茲（Martin Quencez）和陶森德弗倫德（Rachel Tausendfreund）指出：「這些搖擺國家的政府並不認為自己要在兩個靜態極點之間作出選擇。」

「他們更傾向根據自身的特定利益和戰略分析，針對個別問題從一個選項移動到另一個選項」。

大國之間的平衡

隨著中印邊界爭端和經濟競爭升溫，印度正逐漸向西方靠攏，但其戰略自治原則仍然使其與俄羅斯等國保持密切聯繫。

報告指出，西方可以通過避免懷有「我們或他們」的心態，更有效地與印度接觸，因為這種思維方式與印度更有針對性的小型多邊外交不相容。

印尼的目標則是置身於大國的競爭之外，在沒有美國的協助下自行處理在南中國海的爭端。

報告指出，西方國家在殖民時期和冷戰時期長達一世紀的侵權行為，導致西方對新的不自由政策的批評並不受到印尼立法者的認同。

作者寫道：「一個更具建設性的外交政策對話，可以圍繞著對國家主權和多邊主義的相互尊重展開」。

「雖然搖擺國家普遍意識到俄羅斯和中國的野心帶來的風險，但他們並不認為美國或歐洲是可信的國家主權全球倡導者。」

不同的國防和貿易伙伴

土耳其的戰略一直是在主要大國之間取得平衡，以減輕這種競爭構成的影響，其最近在烏克蘭戰爭中的調解也印證了這一點。

土耳其依舊是北約的重要成員國和歐盟的親密經濟伙伴，同時認為世界"不僅限於五個國家"-這裡所指的是聯合國安理會五個常任理事國。

沙特阿拉伯在安全方面也與西方維持緊密關係，尤其是與美國。但沙特將俄羅斯視為歐佩克+（OPEC+）的重要伙伴，中國則是其主要貿易伙伴。

馬歇爾基金會的報告認為，西方不應忽視其他國家的全球斡旋能力；由於預計美國對中東的關注會減少，利雅得正借此機會加強自己在該地區的地位。

總體而言，馬歇爾基金會的專家認為，歐盟和美國必須在合作方面展現出靈活性，對非西方國家的協助抱持開放態度，避免迫使地緣政治伙伴進行非此即彼的抉擇。

報告作者寫道：「與分散的政治行為者建立關係，也可能有利於所有伙伴的長期利益」。

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