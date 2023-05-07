歐陸掀學生佔領潮 都為氣候議題發聲

歐洲校園青年佔領校園，為氣候問題發聲！在德國、英國或西班牙等國，都出現學生佔領校園的運動，呼籲各國政府重視氣候變遷問題。曾有研究指出，學生2021年最在意的問題就是氣候變遷，關注程度更超越新冠疫情狀況，並提出校園不得使用一次性塑膠餐具等訴求。

歐洲校園掀抗議潮

《衛報》報導，因應氣候變遷持續加劇，歐洲掀起一波又一波的校園抗議浪潮，至今已有超過20所大學被佔領，包括德國、西班牙、比利時、英國與捷克等國。

「活動雖然從佔領校園的學生開始，但希望整體社會與我們站在同一陣線，好加速社會終結化石燃料，」抗議學生表示，只有全民一同發起的運動，才能真正改變現況。他們強調，抗議活動有三大原則：「青年主導」、「氣候正義」與「佔領直到獲勝」。

寫有「終結化石燃料」的旗幟在各個校園飄揚，青年們呼籲各國政府不該再放任氣候問題惡化。這已經不是首次學生針對氣候問題發起抗議活動，去年9月至12月期間，就有約50所學校被佔領，當時有幾所學校的抗議活動，甚至被防暴警察驅逐，產生不少衝突場面。

最關心氣候變遷

《UniteGroup》報導，研究曾表明，相比包括新冠肺炎或地緣政治等其他問題，學生更關心氣候變遷的狀況，約6成學生都認為，當今世界各國的領導人需要優先處理氣候變遷，呼籲企業與政府能採取更果敢的行動來應對氣候變遷。

研究也顯示，約70%的大學生表示，大學校園內應全面禁止一次性塑膠餐具；65%的人則表示，大學不該與造成環境問題惡化的企業來往；61%的學生則希望有更多大學課程能以「應對氣候變化」為核心，上述都顯見學生對氣候變遷問題的關注程度。

民間團體「Unite Students」執行長史密斯表示，這項研究表明學生對氣候議題的深入程度，學生們不僅僅只是「知道」氣候變遷問題，更重要的是，他們試圖改變生活、訂定長期計畫等方式，犧牲部分的生活品質，就為了地球永續的問題奮戰。

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