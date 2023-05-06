遭邊緣？英王加冕典禮今登場 傳哈利王子坐在第3排

英國國王查理三世加冕典禮將於台灣時間今天晚間6時登場，已出走王室的哈利王子也已返回英國準備參加儀式，但有消息指出他的座位被排在第3排，遠離父親查理三世和哥哥威廉王子。

鏡報報導，英國王室曾討論座位是否要依繼承順序安排，但如此一來第5順位的哈利就會坐在很前面，因此決定讓他和雅麗珊郡主（Princess Alexandra）一樣坐在第3排，雅麗珊郡主是已故女王伊麗莎白二世的堂妹，已經有10年沒有參與皇室活動。

據了解，哈利和梅根夫婦當時受邀出席英王加冕典禮時，並沒有立即確認是否參加，直到好幾周後才確定只有哈利單獨出席，至於梅根則留在家裡陪伴孩子。據報導，除了關係惡化的原因之外，加冕典禮當天也碰巧是哈利梅根的長子亞契王子的生日。